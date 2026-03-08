Rescatan a dos jóvenes que quedaron a la deriva en la bahía de Cartagena

Durante la mañana de este 3 de agosto, unidades de la Estación de Guardacostas de Cartagena confirmaron el rescate de dos jóvenes de 18 y 19 años que quedaron a la deriva mientras navegaban en un jet ski en la bahía de Cartagena, luego de que la embarcación se quedara sin combustible.

Rescatan a dos jóvenes que quedaron a la deriva en bahía de Cartagena

El incidente ocurrió en el sector comprendido entre Castillogrande y la isla de Tierra Bomba, una de las zonas más transitadas por embarcaciones turísticas y recreativas.

Tras recibir la alerta sobre la emergencia, personal de Guardacostas desplegó un operativo para ubicar a los ocupantes del vehículo acuático y brindarles asistencia.

Las autoridades lograron localizar rápidamente a los dos jóvenes, quienes fueron encontrados en buen estado de salud y sin lesiones. Según el reporte preliminar, permanecieron poco tiempo expuestos a las condiciones marítimas antes de ser auxiliados.

Posteriormente, la moto acuática fue remolcada hasta un muelle seguro para evitar mayores riesgos en la navegación.

Como resultado de la verificación realizada por las autoridades marítimas, el propietario del jet ski fue sancionado por las condiciones en las que se prestó el servicio.

Aunque no se han conocido mayores detalles sobre la medida impuesta, las autoridades reiteraron la importancia de cumplir con los protocolos de seguridad y verificar el estado de las embarcaciones antes de ser utilizadas por turistas o usuarios.

De acuerdo con las autoridades, este corresponde al tercer incidente de características similares registrado en los últimos dos meses en Cartagena.

Autoridades hacen llamado a empresas turísticas en Cartagena

Ante la reiteración de estos hechos, Guardacostas hizo un llamado a las empresas y propietarios que ofrecen servicios turísticos náuticos para que operen con responsabilidad y garanticen las condiciones necesarias para la seguridad de los usuarios.

Los organismos marítimos insistieron en que es fundamental realizar revisiones previas a cada recorrido, verificar el nivel de combustible de las embarcaciones y garantizar que los pasajeros cuenten con los elementos de seguridad requeridos.