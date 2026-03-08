"Recuperación lenta, pero satisfactoria": el balance de la salud de los patrulleros heridos tras atentado en Cúcuta

En A lo que vinimos, el comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel Jorge Andrés Bernal, confirmó que varios uniformados permanecen en cuidados intensivos tras el atentado con un camión cargado de explosivos contra el comando departamental en Cúcuta.

“Nuestros compañeros se encuentran todavía en la unidad de cuidados intensivos, han evolucionado lentamente, pero satisfactorio”, señaló el oficial.

Explosión cerca al comando

Bernal relató que se encontraba en su vivienda cercana al comando cuando escuchó las primeras detonaciones. “Pensé que estaban generando una afectación sobre el anillo vial”, dijo, hasta que fue informado de que la base policial estaba siendo atacada.

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El coronel explicó que los responsables camuflaron el vehículo con víveres como papa y zanahoria, adaptándolo con rampas de lanzamiento de artefactos explosivos. “Fue una acción que no duró más de 18 segundos”, precisó.

ELN intensifica ofensiva

El oficial recordó que hace apenas una semana sus hombres habían sobrevivido a una emboscada del mismo grupo armado. “Demuestran esas intenciones y ese aumento de actividades en contra de los que diariamente luchamos para evitar precisamente que realicen estas actividades criminales”, afirmó.

El coronel Bernal reiteró que la institución mantiene su compromiso de enfrentar la violencia en una región golpeada por la acción de los grupos ilegales.