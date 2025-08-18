CANAL RCN
Luto: falleció un amigo del comediante Camilo Sánchez y lo despidió con un desgarrador mensaje

El comediante confirmó la muerte de su amigo en las redes sociales y reconoció que siempre lo admiró.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

agosto 18 de 2025
04:27 p. m.
Camilo Sánchez, el reconocido comediante de Fucks News y que estuvo presente en el reality 'Survivor, la isla de los famosos', del Canal RCN, confirmó a través de las redes sociales que murió uno de sus grandes amigos.

Se trata de Alejandro, que vivió múltiples momentos junto a Camilo Sánchez desde la infancia y, de acuerdo a lo que expresó el comediante, siempre le dejó enseñanzas que lo marcaron.

Este fue el desgarrador mensaje con el que Camilo Sánchez, el comediante, confirmó la muerte de su amigo

Camilo Sánchez, en su cuenta de Instagram, compartió tres fotos junto a su amigo y expresó que siempre lo había admirado y lo iba a tener en sus pensamientos.

"Siempre le admiré su vehemente manera de vivir, quiso ser topógrafo y fue de los mejores de su clase, tanto así que hasta antes de graduarse ya trabajaba con grandes empresas y viajando por toda Colombia como tanto le gustaba", comenzó escribiendo el comediante Camilo Sánchez.

"Nunca le conocimos una novia, hasta que un día nos presentó una gran mujer y resulta que llevaban casi un año de novios y tenían planes de casarse. Se casó joven y amó intensamente, vivió el amor como todos lo soñamos. Se nos fue Alejito, el gran hijo, hermano, esposo, amigo, pero qué reconforte saber que aunque nos hará falta en nuestras vidas, la vida no le quedó debiendo nada, vivió siempre como quiso y logró todo lo que se propuso. Tan astuto fue que siendo tan joven no le faltó vivir nada", agregó Camilo Sánchez.

Adicionalmente, en el cierre del mensaje, manifestó que siempre tendrá un profundo amor por su amigo y que está seguro de que nunca lo olvidará.

¿De qué murió el amigo de Camilo Sánchez, el comediante?

Hasta el momento, no se conoce cuál fue la causa de la muerte de Alejandro, el joven amigo de Camilo Sánchez.

Sin embargo, durante las últimas horas, en las redes sociales se continúan escribiendo múltiples mensajes de condolencias. "Paz para todos los que amó", "fuerza", "qué lindas palabras" y "abrazo enorme", han sido algunos de ellos.

 

