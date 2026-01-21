Murió el subdirector de la cárcel de Neiva tras ser víctima de un atentado

Este miércoles 21 de enero se conoció la muerte del coronel (r) Renato Solano, subdirector de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Neiva, quien había resultado herido durante un atentado el 13 de enero junto al director de la penitenciaría y su hijo de 11 años.

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, hizo un llamado para que las investigaciones del atentado avancen con celeridad.

"Nada justifica la violencia. La vida debe estar siempre por encima de cualquier interés. Hacemos un llamado a que las autoridades avancen con celeridad en las investigaciones para que estos hechos sean plenamente esclarecidos (...) Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo en este difícil momento".

La Unión de Trabajadores Penitenciaros lamentó la muerte del subdirector a través de un mensaje en redes sociales.

"Desde @UtpcolombiaOrg nos unimos al dolor por el fallecimiento de Cr Renato Solano SD del Eron de #Neiva Su muerte es un trágico hecho de la violencia sistemática que enfrentan los trabajadores de @INPEC_Colombia Nuestras condolencias más sinceras para su familia".

El coronel (r) Solano recibió dos impactos de bala en el abdomen y el tórax y permanecía en una unidad de cuidados intensivos en el Hospital Universitario de Neiva.

"Ingresó sobre las 7y 20 de la mañana a nuestra institución, fue atendido y estabilizado de manera inmediata en la atención de urgencias y requirió manejo urgente por cirugía", dijo Jorge Luis Machola del Hospital Universitario el 13 de enero.

Así fue el atentado contra el director y subdirector de la cárcel de Neiva

El hecho ocurrió el pasado 13 de enero sobre las 6:50 de la mañana cuando Édgar Rodríguez, director de la cárcel del distrito de Neiva; su hijo de 11 años y el subdirector coronel (r) Renato Solano se movilizaban en un vehículo hacia el municipio de Rivera.

A la altura del Cementerio del Sur, hombres que se movilizaban en una moto dispararon contra el vehículo al menos en seis ocasiones. El menor y el subdirector resultaron heridos y trasladados al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la capital huilense.

El hijo del director falleció ese mismo día, mientras que el subdirector permaneció ocho días en estado crítico hasta su fallecimiento este miércoles.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del ataque. Además analizan si el ataque tiene que ver con movimientos y traslados de algunos internos dentro del centro carcelario.