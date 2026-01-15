Papá del niño de 11 años asesinado en Neiva rompió el silencio y dejó desgarrador mensaje

La mañana del martes 13 de enero parecía como cualquier otra para la familia Rodríguez en Neiva. Sin embargo, en cuestión de segundos, se convirtió en el peor momento de su vida.

RELACIONADO Se conoce la primera imagen de los sicarios que asesinaron a niño de 11 años en Huila

Édgar Rodríguez, director de la cárcel del Distrito Judicial, salió en un vehículo junto a su único hijo Ismael, de 11 años, y otros funcionarios. Estaba llevando al menor a su primer día de clases antes de comenzar su jornada en el penal.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

Después de las 6:52 a.m., dos sicarios en moto se acercaron al vehículo y, sin mediar palabra, dispararon en varias ocasiones. El niño recibió un impacto en la cabeza que acabó con su vida.

El atentado también dejó herido al subdirector, quien quedó con lesiones en el tórax y abdomen. Lo último que se supo es que su estado es crítico.

Rodríguez rompió el silencio y dio un desgarrador testimonio a través de los micrófonos de Noticias RCN: “Fue un hijo tan anhelado después de 10 años de matrimonio. Les agradezco por orar por mi hijo y nosotros”.

“No perdono, el que perdona es Dios”

Esto va a ser un tema muy duro. Lo recuerdo con todo el corazón del mundo, con su risa. Mi macho berraco, así le decía.

RELACIONADO Revelan parte médico del subdirector de la cárcel del distrito judicial de Neiva tras atentado

En medio de la tristeza, se refirió al papel de la justicia: “Hay que dejárselo a ellos y a Dios (…) No perdono, nosotros no perdonamos. El que perdona es Dios; él se encargará de todo. No tengo dolor ni resentimiento hacia ellos (los asesinos)”.

Los habitantes han expresado su rechazo y acompañaron a la familia en la velación. “Un pesar inmenso por un niño que empezaba a crecer. Es un sufrimiento muy grande el que tenemos”, comentó una amiga de la familia, Elizabeth González.

El director no lleva ni un mes desde que asumió las riendas del penal. Se posesionó el pasado 6 de enero.