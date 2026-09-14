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Confirman la muerte de histórico jugador colombiano que vistió las camisetas de Cali, DIM y Junior

Dimayor confirmó el fallecimiento de un recordado exfutbolista colombiano que fue campeón con Deportivo Cali y también jugó en DIM y Junior.

Confirman la muerte de histórico jugador colombiano que vistió las camisetas de Cali, DIM y Junior
Foto: editada con IA

Noticias RCN

septiembre 14 de 2026
12:38 p. m.
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El fútbol profesional colombiano está de luto. Este lunes 14 de septiembre, la Dimayor confirmó el fallecimiento de Fabio “Guaracha” Mosquera, recordado exfutbolista que dejó huella en varios clubes del país y que fue campeón en dos oportunidades con Deportivo Cali.

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A través de un comunicado, la entidad lamentó la muerte del exdelantero y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y personas que compartieron con él durante su trayectoria deportiva.

¿Quién era Fabio ‘Guaracha’ Mosquera, exjugador del Deportivo Cali?

Mosquera comenzó su camino en las divisiones menores del Deportivo Cali y posteriormente llegó al plantel profesional.

Con el conjunto azucarero consiguió dos títulos del fútbol colombiano, en 1967 y 1969, convirtiéndose en integrante de una generación importante para la historia del club.

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Su carrera continuó en Cúcuta Deportivo, donde tuvo una destacada actuación y terminó como máximo goleador del equipo durante la temporada de 1970. También defendió las camisetas de Junior de Barranquilla, Independiente Medellín y Deportes Tolima.

Mosquera también tuvo experiencia internacional con la Selección Colombia. Participó en procesos juveniles, estuvo en el Sudamericano de 1967 y formó parte del combinado nacional que disputó el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de México 1968.

Dimayor lamentó el fallecimiento de Fabio ‘Guaracha’ Mosquera

La Dimayor confirmó la noticia mediante un mensaje publicado este 14 de septiembre y destacó el recorrido que tuvo el exdelantero dentro del fútbol profesional colombiano.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano –DIMAYOR–, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Fabio ‘Guaracha’ Mosquera, destacado exfutbolista colombiano”, señaló la entidad.

Tras terminar su carrera como jugador, Mosquera continuó ligado al deporte. En 2019 estuvo entre los exfutbolistas que recibieron la Licencia C para entrenadores de la Federación Colombiana de Fútbol y también trabajó en procesos relacionados con las divisiones menores del Deportivo Cali.

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