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Tres denuncias contra Petro por participación en política: la Comisión de Acusación define su avance en plena campaña

Los procesos ya tuvieron reparto y se espera que avancen, pues definirían hasta dónde puede llegar el presidente en sus pronunciamientos.

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
10:01 p. m.
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La Comisión de Acusación sigue siendo epicentro de los procesos contra el presidente Gustavo Petro. Ayer se reveló en primicia que la ponencia sobre la investigación por violación de topes de campaña lo eximiría de responsabilidad, en un documento preparado por el representante Alirio Uribe.

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Sin embargo, mientras ese frente parece cerrarse, otros se abren: en los últimos días llegaron tres denuncias contra el mandatario por presunta participación en política.

Los procesos ya tuvieron reparto y se espera que avancen, pues definir hasta dónde puede llegar el presidente en sus pronunciamientos resulta clave para las garantías electorales en plena campaña.

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Paloma Valencia y la reactivación de sus “generalas”

En el terreno electoral, la candidata Paloma Valencia expresó su tristeza por no tener a sus “generalas” acompañándola en campaña. Aunque se refería directamente a María Fernanda Cabal, quien anunció la creación de un nuevo partido, muchos interpretaron que también aludía a Paola Holguín, la otra precandidata de la consulta.

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Holguín se ha mantenido al margen, pero fuentes confirmaron que este fin de semana se reunirá con Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Valencia, en el podcast Paola Talks. Este encuentro marcaría la reactivación de una de las figuras clave en la estrategia de la candidata del Centro Democrático.

Movidas de las fórmulas vicepresidenciales

Las campañas también se mueven en otros frentes. Marta Lucía Zamora, dupla de Roy Barreras, compartió detalles de su “plan B” si no logra llegar a la Casa de Nariño, incluso mencionando la posibilidad de aceptar el Ministerio de Justicia en un eventual gobierno de Iván Cepeda.

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Estas declaraciones reflejan la dinámica de las fórmulas vicepresidenciales, que buscan posicionarse con propuestas y alianzas en medio de un escenario político cada vez más agitado.

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