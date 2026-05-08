La fortuna que pagaría alias Calarcá por asesinar al senador Jota Pe Hernández

El senador Jota Pe Hernández denunció públicamente que recibió una alerta de seguridad de la Fiscalía sobre un plan para asesinarlo.

Al parecer, este plan criminal habría sido ordenado por alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc, designado como gestor de paz por el gobierno de Gustavo Petro.

Recibí una llamada por parte de un fiscal que me pidió que me acercara a una de las instalaciones de la Fiscalía. Durante tres horas estuve allí, recibiendo esta información.

Lo que pagaría alias Calarcá por el asesinato de Jota Pe Hernández

Según la información entregada por las autoridades judiciales, detrás de las amenazas estarían las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

El plan estaría siendo ejecutado desde hace unas semanas por alias John Mechas, alias Andrey y alias Richard, quienes ya habrían hecho contacto con dos bandas delincuenciales consideradas muy poderosas: ‘Los Turcos’, de Norte de Santander y ‘Los Kamikazes’, de Antioquia.

La denuncia incluye detalles sobre seguimientos, presencia de hombres armados y vigilancia constante tanto a los movimientos del senador como a los de su familia.

Para este plan se ha destinado por parte de este criminal de alias Calarcá un millón de dólares para asesinarme.

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Jota Pe Hernández aseguró que la fiscal general se negó a recibirlo en su despacho

El congresista también denunció dificultades para establecer contacto directo con las más altas autoridades judiciales.

Traté de hacer contacto con la fiscal general de la Nación, quien se negó a recibirme. Nos respondió que no nos va a recibir al senador Jota Pe Hernández, que hable con un delegado de ella.

El caso ya está en manos de la Fiscalía, que abrió las investigaciones correspondientes para esclarecer las amenazas y desarticular el supuesto plan criminal.

La denuncia del senador Hernández ha generado cuestionamientos sobre la figura de gestor de paz otorgada por el gobierno a alias Calarcá, líder de estructuras armadas señaladas de continuar actividades delictivas.