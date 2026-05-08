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Por el Día de la Madre habrá ‘Bogotá Despierta’ el sábado 9 de mayo ¿Hasta qué hora va?

Fenalco Bogotá reveló qué sectores serán los más beneficiados y cuánto gastarán las familias capitalinas, en promedio, durante esta fecha.

Foto: Alcaldía de Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
09:54 p. m.
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Bogotá se prepara para el que, según las autoridades, es el día comercial más importante del primer semestre del 2026: el Día de la Madres. Según informó Fenalco:

Esta fecha “representa gran expectativa de crecimiento en ventas para sectores como vestuario y textiles con un incremento esperado del 22.8 % frente a mayo de 2025; seguido de calzado (15 %), víveres, licores y abarrotes (10.2 %), cosméticos y productos de belleza (9.3 %) y restaurantes (6 %)”.

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Es así que la ciudad tendrá una nueva jornada de ‘Bogotá Despierta’ en la que tiendas, centros comerciales y restaurantes extenderán sus horarios de cierre, de las 9:00 de la noche a las 11:00 o 12:00, en algunos casos.

¿Cuánto gastarán en promedio las familias bogotanas para esta fecha?

Ded acuerdo con Fenalco, las familias bogotanas, que en un 52% celebraran fuera de casa y en un 48% al interior de sus hogares, gastarán un promedio de 300.000 pesos para celebrar el Día de las madres en 2026.

En palabras del director de la entidad para Bogotá, Juan Esteban Orrego: "El Día de la Madre es una fecha que no solo moviliza el consumo, sino que activa múltiples sectores de la economía. Este año proyectamos un crecimiento sólido en ventas impulsado por el comercio, los restaurantes y la industria textil. Invitamos a los bogotanos a aprovechar Bogotá Despierta y a celebrar esta fecha apoyando el comercio formal”.

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Es así como comercios se sumarán a una fecha, que familias y vendedores esperan con gran expectativa.

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