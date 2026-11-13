“Por favor, no me hagan un rescate militar”: angustioso mensaje de la subteniente María Camila Pantoja

En medio de la incertidumbre por el secuestro de la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández, este viernes se conoció una prueba de supervivencia en la que la uniformada envió un emotivo mensaje a sus familiares.

Revelan prueba de supervivencia de la subteniente María Camila Pantoja

RELACIONADO ELN confirma secuestro de la subteniente del Ejército María Camila Pantoja

En la grabación, Pantoja asegura, entre lágrimas, que se encuentra bien y dedica unas sentidas palabras a sus seres queridos.

"A mi familia les quiero decir que me encuentro bien, que los amo con todo mi ser", expresó el subteniente, quien aprovechó el mensaje para agradecerles por las enseñanzas, los momentos compartidos y el amor que ha recibido de ellos.

Uno de los momentos más conmovedores de la declaración ocurre cuando recuerda los recuerdos que conserva de su familia y las experiencias que han vivido juntos. "En mis tesoros solamente me salen nuestras fotos juntos y señales de cada momento que hemos vivido", manifestó.

La petición de la subteniente al presidente

Durante la grabación, María Camila Pantoja se dirige directamente al presidente de la República y al ministro de Defensa para pedirles que no se adelante una operación militar para lograr su liberación.

"Por mi familia, por favor, no me hagan un rescate militar. Se los pido. Se los pido por ellos, se los pido por todas las familias de todos los colombianos y también por la mía", manifestó.

La uniformada insistió en que su liberación debe buscarse mediante ayuda humanitaria.

"Papá, sé que es difícil, pero tienes que cuidarlas a todas. Y aparte de eso, tienes que ayudar a que todo sea por ayuda humanitaria, si no, no los vuelvo a ver. Es por el bien de todos, por favor", expresó.

Finalmente, en el video la subteniente volvió a dirigirse a sus familiares para recordarles cuánto los ama y pedirles que continúen con sus vidas y actividades.

“Yo llevo tu sangre en mi cuerpo como siempre me has dicho. Y como la canción que siempre hemos tenido. No dejen de hacer sus cosas, ni lo que más les gusta. Sigue con tu arte. Yo desde aquí te apoyaré. Los amo. Por siempre”.