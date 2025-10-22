CANAL RCN
Colombia

Murió joven tras recrear pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri de Stream Fighters

El hecho se presentó en Barranquilla y las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes.

Joven fallece tras recrear pelea de Stream Fighters
Foto Freepik - Instagram @stream_fighters

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
10:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El evento de Stream Fighters causó gran impacto en Colombia, al punto de convertirse en tendencia nacional en redes sociales.

Andrea Valdiri aparece después de participar en ‘Stream Fighters’: reveló el número de seguidores que ganó
RELACIONADO

Andrea Valdiri aparece después de participar en ‘Stream Fighters’: reveló el número de seguidores que ganó

Joven murió tras recrear pelea de Stream Fighters

El trágico hecho tuvo lugar en el barrio Alto Prado, en la ciudad de Barranquilla, donde un grupo de jóvenes decidió recrear, a modo de diversión, la pelea de boxeo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri.

Según testigos, los jóvenes improvisaron un ring en la terraza de una vivienda para llevar a cabo el enfrentamiento. En la pelea participaron Camilo Andrés Garzón, de 23 años, y Melani Salomé Sánchez, de 18, quienes intentaban imitar el famoso combate que se viralizó en redes sociales.

Durante el enfrentamiento, Melani dio un golpe en el rostro de Camilo, lo que provocó que este cayera al suelo y quedara inconsciente tras golpearse contra el pavimento. Fue trasladado de inmediato a la Clínica de la Costa, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero, pese a los esfuerzos, fue declarado sin vida.

Hermana de Yina Calderón rompió el silencio y respondió si habrá millonaria multa tras lo ocurrido en Stream Fighters 4
RELACIONADO

Hermana de Yina Calderón rompió el silencio y respondió si habrá millonaria multa tras lo ocurrido en Stream Fighters 4

¿Qué dicen las autoridades tras el suceso de los jóvenes?

De acuerdo con versiones recogidas por varios medios, la intención de los jóvenes no era agredirse, sino recrear el espectáculo que había sido tendencia días antes.

Las autoridades locales confirmaron que Melani Salomé Sánchez fue detenida y enfrenta cargos por homicidio culposo, al determinarse que la muerte se produjo de manera no intencional.

Vecinos y allegados señalaron que no era la primera vez que el grupo organizaba este tipo de “peleas” entre amigos, inspiradas en los combates virales protagonizados por figuras públicas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Álvaro Uribe

El equipo de abogados detrás del fallo que declaró inocente y dejó en libertad a Álvaro Uribe

Policía Nacional

Familia de patrullera Paula Cristina Ortega teme por su vida tras la fuga de alias El Diablo

Álvaro Uribe

“El presidente sigue atacando los poderes”: director del ICP sobre lo que dijo el mandatario del caso Uribe

Otras Noticias

Artistas

Britney Spears revela que sufrió daño cerebral y desmintió las contundentes acusaciones de su exesposo

La cantante impactó a sus fanáticos al revelar la importante condición de salud que ha atravesado.

Cuidado personal

¿Cuánta carne roja se debe comer a la semana según los nutricionistas?

Expertos definen la ración máxima de carne roja para reducir el riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares.

Movistar Team

Movistar tomó decisión de última hora sobre Nairo Quintana: hay comunicado

Brasil

Condenan a hasta 17 años de prisión a siete participantes en el intento de golpe de Bolsonaro

Dólar

Dólar hoy en Colombia: así amaneció la divisa este 22 de octubre de 2025