Murió joven tras recrear pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri de Stream Fighters

El evento de Stream Fighters causó gran impacto en Colombia, al punto de convertirse en tendencia nacional en redes sociales.

Joven murió tras recrear pelea de Stream Fighters

El trágico hecho tuvo lugar en el barrio Alto Prado, en la ciudad de Barranquilla, donde un grupo de jóvenes decidió recrear, a modo de diversión, la pelea de boxeo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri.

Según testigos, los jóvenes improvisaron un ring en la terraza de una vivienda para llevar a cabo el enfrentamiento. En la pelea participaron Camilo Andrés Garzón, de 23 años, y Melani Salomé Sánchez, de 18, quienes intentaban imitar el famoso combate que se viralizó en redes sociales.

Durante el enfrentamiento, Melani dio un golpe en el rostro de Camilo, lo que provocó que este cayera al suelo y quedara inconsciente tras golpearse contra el pavimento. Fue trasladado de inmediato a la Clínica de la Costa, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero, pese a los esfuerzos, fue declarado sin vida.

¿Qué dicen las autoridades tras el suceso de los jóvenes?

De acuerdo con versiones recogidas por varios medios, la intención de los jóvenes no era agredirse, sino recrear el espectáculo que había sido tendencia días antes.

Las autoridades locales confirmaron que Melani Salomé Sánchez fue detenida y enfrenta cargos por homicidio culposo, al determinarse que la muerte se produjo de manera no intencional.

Vecinos y allegados señalaron que no era la primera vez que el grupo organizaba este tipo de “peleas” entre amigos, inspiradas en los combates virales protagonizados por figuras públicas.