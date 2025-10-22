Andrea Valdiri aparece después de participar en ‘Stream Fighters’: reveló el número de seguidores que ganó

Andrea Valdiri sorprendió a sus más fieles fanáticos al aparecer, después de participar en ‘Stream Fighters’, con contundentes revelaciones sobre algunos de los logros que ha obtenido después de protagonizar uno de los encuentros más mediáticos en las redes sociales de Latinoamérica.

Por esto, manifestó su intención de crear un documental para compartir la experiencia completa que vivió desde el proceso de preparación para el evento hasta el impactante final que tuvo su participación.

RELACIONADO Rosalía podría enfrentar sanciones al hacer evento sorpresa en calle famosa de Madrid

Andrea Valdiri reaparece en redes tras ‘Stream Fighters’

La barranquillera sorprendió a sus más fieles fanáticos al aparecer nuevamente en sus redes sociales, después de haber protagonizado uno de los acontecimientos más mediáticos de los últimos tiempos en el mundo del espectáculo nacional.

No obstante, sorprendió al manifestar que su participación en el espectáculo le habría traído grandes triunfos ya que después del evento obtuvo un poco más de 300.000 seguidores nuevos en su cuenta oficial de Instagram. Así mismo comentó que ha obtenido una amplia variedad de ofertas laborales de las que aún no puede revelar mayor información.

Valdiri también recalcó su asombro ante el gran fanatismo que varios de sus seguidores desarrollaron al realizar apuestas, con amplias sumas de dinero que pusieron en juego, a favor de un resultado positivo por parte de la barranquillera.

“Yo quedé loca, pero yo no sabía que este tipo de eventos abría tanto las puertas y oportunidades de negocios exquisitos. Las historias aumentan un montón ya que quedan como en cinco millones de vistas, pero los contratos son una cosa loca… de pronto la oportunidad no era esta, pero la de hora es una vaina espectacular”, manifestó.

Andrea Valdiri habla sobre la reputación

Por otro lado, la mujer habló sobre la importancia de tener una buena reputación ya que explicó que esta es más fundamental que la exposición mediática. También, hizo énfasis en la importancia de aprovechar el tiempo al mencionar los segundos que contó para pelear en contra de Yina Calderón.

“La exposición no tiene nada que ver con la reputación… son dos cosas diferentes y aprovechen el tiempo, los segundos porque yo en 20 y 10 hice maravillas”, finalizó.