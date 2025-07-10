CANAL RCN
Colombia

Murió la abuela de reconocida actriz colombiana: esto se sabe

María Laura Quintero reveló un sentido mensaje y varias fotografías tras el fallecimiento de su abuela.

Luto muerte actor venezolano.
FOTO: Freepik

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
10:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La actriz compartió un emotivo mensaje tras el fallecimiento de su abuela a través de redes sociales.

Luto en el deporte: Murió exjugador de la NFL a los 39 años
RELACIONADO

Luto en el deporte: Murió exjugador de la NFL a los 39 años

Así fue el emotivo mensaje de María Laura Quintero

María Laura Quintero, reconocida por su papel en la producción Leandro Díaz, compartió en su cuenta de Instagram un emotivo carrusel de fotografías para confirmar el fallecimiento de su abuela. En las imágenes se refleja el carisma y la alegría que la acompañaban, así como el profundo amor que unía a ambas, una huella que llevará siempre en su corazón.

Gran parte de lo que soy nació de su ejemplo, de su manera de mirar la vida con fe, con entrega y con alegría. Dios no pudo darme un regalo más grande que crecer junto a ella, porque en sus manos aprendí entrega y ternura, en su risa aprendí del gozo y la esperanza, y en su corazón descubrí el verdadero significado de servir, expresó la actriz.

Destacó que su legado siempre será eterno y que a pesar de las dificultades o retos que haya en la vida, siempre habrá motivos para sonreír.

Su alegría, sus cuentos, su buen humor, su sonrisa luminosa, sus notas en el piano seguirán sonando en mi cabeza y seguirán habitando los días grises, recordándome que incluso en la tristeza hay motivos para dar gracias, afirmó.

Finalizando su mensaje, la actriz destacó que siempre la amará con todo su corazón y que honrará su vida llevando luz a quienes lo necesiten. Además, aseguró que seguirá disfrutando cada instante como una forma de rendirle homenaje y mantener vivo su recuerdo.

 

Luto en la música: muere Ike Turner Jr., hijo de Tina Turner, a los 67 años
RELACIONADO

Luto en la música: muere Ike Turner Jr., hijo de Tina Turner, a los 67 años

¿Cuáles fueron las reacciones de seguidores tras el fallecimiento de la abuela de María Laura Quintero?

Claramente, las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar. Muchos de ellos lamentaron profundamente la noticia y expresaron su apoyo a la actriz en este difícil momento.

En cientos de mensajes, los usuarios le manifestaron su dolor y enviaron palabras de aliento, deseándole fortaleza para afrontar esta pérdida y recordándole que no está sola en su proceso.

"Te abrazo desde la distancia"; "Heredaste su talento", "Hermosa siempre la tía", "Te amaremos por siempre", fueron algunos comentarios de internautas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Policía Nacional

Grave caso de maltrato animal: capturan a sujeto que arrastró a perro amarrado a un caballo

Defensoría del Pueblo

Defensoría emitió alerta por riesgo electoral en más de 600 municipios del país

Fiscalía General de la Nación

Peligrosa red de trata engañaba a jóvenes colombianas para explotarlas sexualmente en Italia

Otras Noticias

Enfermedades

Científicos descubren las razones cerebrales por las que es difícil dejar de consumir alcohol

La investigación reveló la capacidad del cerebro para crear un ciclo que permita evitar la ansiedad y el estrés.

Brasil

Brasil confirma liberación de 13 ciudadanos detenidos por Israel en flotilla hacia Gaza

Cancillería confirmó que los brasileños fueron conducidos hasta la frontera con Jordania para su liberación.

Liga BetPlay

El principal favorito para reemplazar a Envigado en la Liga BetPlay 2026

Masterchef Celebrity Colombia

Participante de MasterChef Celebrity fue hospitalizado de urgencia: esto se sabe

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 6 de octubre de 2025