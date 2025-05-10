Luto en la música: muere Ike Turner Jr., hijo de Tina Turner, a los 67 años

Falleció reconocido músico estadounidense Ike Turner Jr., hijo de los famosos Tina y Ike Turner.

¿De qué falleció Ike Turner Jr.?

La información fue confirmada por Jacqueline Bullock, prima de Ike, quien envió un comunicado a un medio de comunicación para dar a conocer la noticia. Según reportes, la causa del fallecimiento habría sido una falla renal derivada de complicaciones de salud e infecciones previas.

Se sabe, además, que el hombre había enfrentado problemas cardíacos en los últimos años. Tras conocerse la noticia, numerosos seguidores expresaron su tristeza y enviaron mensajes de apoyo y condolencias a sus seres queridos y familiares.

Junior era más que un primo, un hermano, crecimos juntos en el mismo afamado hogar, expresó en el comunicado.

Así fue la vida de Ike Turner Jr.

Ike nació en 1958 y desde muy joven mostró su pasión por la música. A lo largo de su carrera se desempeñó como ingeniero de sonido y productor.

En 2008 obtuvo un premio Grammy por su trabajo en la producción del álbum Risin' With the Blues de Ike Turner Sr., galardonado en la categoría de Mejor Álbum de Blues Tradicional.

¿Quién era Tina Turner?

Tina Turner fue una legendaria cantante que incursionó en diversos géneros como el rock, soul, pop y rhythm and blues. Su carrera despegó en la década de 1960, cuando comenzó a interpretar soul y R&B junto a Ike Turner. Con el paso del tiempo, su estilo evolucionó y la llevó a dominar escenarios del rock y el pop, alcanzando una fama internacional sin precedentes.

Turner inició su trayectoria artística al lado de Ike Turner, con quien formó el exitoso dúo Ike & Tina Turner, recordado por clásicos como River Deep, Mountain High y Proud Mary.

No obstante, detrás del éxito se ocultaban años de violencia y abuso, situación que la llevó a divorciarse en 1978 y a reconstruir su vida y carrera como solista.