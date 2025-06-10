CANAL RCN
Internacional

Luto en el deporte: Murió exjugador de la NFL a los 39 años

El equipo de la NFL confirmó el fallecimiento de Arthur Jones, ocurrido el pasado 3 de octubre.

Fallecimiento de Arthur Jones
Foto AFP - Freepik

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
07:29 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Arthur Jones falleció el 3 de octubre con 39 años, quien fue exjugador de la NFL y campeón del Super Bowl.

Luto en la música: muere Ike Turner Jr., hijo de Tina Turner, a los 67 años
RELACIONADO

Luto en la música: muere Ike Turner Jr., hijo de Tina Turner, a los 67 años

¿Cómo falleció Arthur Jones?

En su cuenta oficial de Instagram, el equipo de la NFL 'Baltimore Ravens' compartió el comunicado confirmando y lamentando la noticia de Arthur Jones.

Estamos profundamente apenados por la noticia del repentino fallecimiento de Arthur. Su presencia fue un auténtico regalo para quienes lo rodeaban, afirmó Eric DeCosta, mánager general del equipo.

Durante el comunicado, el equipo expresó con profunda conmoción y tristeza la partida del deportista. Los seguidores también inundaron las redes con mensajes de condolencia; sin embargo, aún no se han confirmado las causas de su fallecimiento.

Por su parte, sus excompañeros manifestaron lo mucho que extrañarán su calidad humana, empatía y carisma. Sin duda, esta noticia ha conmocionado al mundo del deporte, que lo recordará con gran cariño y admiración.

Arthur siempre irradiaba entusiasmo, con una sonrisa enorme y una energía que inspiraba a quienes lo conocían. Fue un hombre amable y respetuoso, entregado a su familia y compañeros, aseguró el comunicado.

 

Luto en la televisión: falleció reconocido actor tras luchar contra el cáncer
RELACIONADO

Luto en la televisión: falleció reconocido actor tras luchar contra el cáncer

Esto se sabe de la muerte de Arthur Jones

Se informó que el exfutbolista falleció en Pompey, Nueva York, donde residía tras su retiro del fútbol americano. Según medios internacionales, la causa de su muerte habría sido médica y repentina, ya que no se conocían antecedentes de enfermedades graves.

Algunos reportes sugieren que Jones podría haber sufrido un paro cardíaco; no obstante, hasta el momento no existe un parte médico oficial ni un comunicado por parte de su familia o del equipo, lo que ha dado pie a diversas especulaciones sobre su fallecimiento.

Cabe destacar que, recientemente, se sabía que Jones solía asistir a los combates de su hermano, Jon “Bones” Jones, en la UFC.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Israel

¿Cómo se ejecutará el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza?

Artistas

Conmoción en el mundo de la televisión: murió icónica actriz de dos de las series más reconocidas a nivel mundial

Egipto

Hamás e Israel retoman negociaciones en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza

Otras Noticias

Defensoría del Pueblo

Defensoría lanzó alerta por inclusión de ex-AUC en procesos de verdad

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, manifestó su profunda preocupación frente al enfoque del proyecto en al menos seis puntos.

Selección Colombia

¡Todo está definido! Este es el camino de la Selección Colombia para soñar con el título del Mundial Sub-20

La Selección Colombia enfrentará en los octavos de final a Sudáfrica, el próximo miércoles 8 de octubre de 2025.

Artistas

Artistas colombianos plantean crear un búnker millonario: el proyecto quedó captado en video

Ministerio de Transporte

Las multas de tránsito más frecuentes en la semana de receso escolar en Colombia

Cuidado personal

¿Qué es la propiocepción y cuál es su importancia para sobrevivir día a día?