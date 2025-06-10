Luto en el deporte: Murió exjugador de la NFL a los 39 años

Arthur Jones falleció el 3 de octubre con 39 años, quien fue exjugador de la NFL y campeón del Super Bowl.

¿Cómo falleció Arthur Jones?

En su cuenta oficial de Instagram, el equipo de la NFL 'Baltimore Ravens' compartió el comunicado confirmando y lamentando la noticia de Arthur Jones.

Estamos profundamente apenados por la noticia del repentino fallecimiento de Arthur. Su presencia fue un auténtico regalo para quienes lo rodeaban, afirmó Eric DeCosta, mánager general del equipo.

Durante el comunicado, el equipo expresó con profunda conmoción y tristeza la partida del deportista. Los seguidores también inundaron las redes con mensajes de condolencia; sin embargo, aún no se han confirmado las causas de su fallecimiento.

Por su parte, sus excompañeros manifestaron lo mucho que extrañarán su calidad humana, empatía y carisma. Sin duda, esta noticia ha conmocionado al mundo del deporte, que lo recordará con gran cariño y admiración.

Arthur siempre irradiaba entusiasmo, con una sonrisa enorme y una energía que inspiraba a quienes lo conocían. Fue un hombre amable y respetuoso, entregado a su familia y compañeros, aseguró el comunicado.

Esto se sabe de la muerte de Arthur Jones

Se informó que el exfutbolista falleció en Pompey, Nueva York, donde residía tras su retiro del fútbol americano. Según medios internacionales, la causa de su muerte habría sido médica y repentina, ya que no se conocían antecedentes de enfermedades graves.

Algunos reportes sugieren que Jones podría haber sufrido un paro cardíaco; no obstante, hasta el momento no existe un parte médico oficial ni un comunicado por parte de su familia o del equipo, lo que ha dado pie a diversas especulaciones sobre su fallecimiento.

Cabe destacar que, recientemente, se sabía que Jones solía asistir a los combates de su hermano, Jon “Bones” Jones, en la UFC.