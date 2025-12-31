CANAL RCN
Colombia

¿Qué se sabe sobre la muerte del exmánager de Diomedes Díaz en Santa Marta?

El exmánager habría fallecido después de estar en un camino de senderismo por la zona turística de la ciudad.

Diomedes Díaz
Foto: Instagram @diomedesdiazvive

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
03:11 p. m.
La antesala de Año Nuevo en Santa Marta se ha visto afectada por el triste fallecimiento del exmánager de Diomedes Díaz, Manuel José Páez Álvarez.

Cada diciembre, se cumple otro año de la muerte del ‘Cacique de la Junta’. El mayor exponente del vallenato murió el 22 de diciembre de 2013 en Valledupar a los 56 años.

Páez acompañó a Diomedes en los 2000

El inesperado fallecimiento del cantante se dio horas después de una presentación. Sin saberlo, Diomedes atendió por última vez a su público entre la noche del 20 y madrugada del 21 de diciembre en Barranquilla.

Durante su extensa carrera, tuvo varios managers y Páez lo acompañó en el inicio del siglo XXI, según lo informado por La FM. Al parecer, murió durante un viaje en la zona turística de Magdalena.

Exmánager habría muerto tras senderismo

El cuerpo del exmánager fue encontrado cerca al balneario Inca Inca, zona concurrida de El Rodadero, por lancheros. La FM y medios locales precisaron que el lunes 29 de diciembre estuvo en un senderismo, pero cayó en una parte rocosa, en donde se habría golpeado varias veces hasta fallecer.

A través de redes sociales por la cuenta póstuma de Diomedes, se lamentó la noticia: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Su partida deja un vacío en quienes lo conocieron y en el entorno musical donde siempre será recordado por su cercanía y trabajo junto al Cacique de La Junta”.

Elevamos una oración por su eterno descanso y pedimos a Dios fortaleza y consuelo para sus hijos y toda su familia (…) El universo vallenato y la ciudad de Santa Marta hoy están de luto por el fallecimiento de Manuel José Páez Álvarez, quien fuera mánager del inolvidable Diomedes Díaz durante varios años.

