Cantante de vallenato causa revuelo tras admitir que le fue infiel a su esposa

En una entrevista con Eva Rey, el cantante de vallenato Elder Dayán Díaz sorprendió al confesar que le fue infiel a su esposa.

¿Qué dijo Elder Dayán sobre su relación?

El artista, hijo del recordado Diomedes Díaz y reconocido por su exitosa trayectoria en el vallenato, habló abiertamente sobre su vida personal. Durante la conversación, fue consultado por su relación con Mile Robayo, con quien lleva más de 20 años de matrimonio y tiene cuatro hijos.

Al ser cuestionado sobre si alguna vez había sido infiel, Elder Dayán respondió con honestidad:

“En realidad, una santa paloma nunca he sido. Siempre he conservado mi hogar, mi esposa, mis hijos son con mi esposa”, comentó el artista.

El cantante admitió haber sido infiel una o dos veces , y confesó que su esposa llegó a descubrir sus errores. También reconoció que fue un proceso muy difícil de superar y que recuperar la confianza de su pareja tomó tiempo y esfuerzo.

“Las que me ha pillado son las que son. Es un proceso difícil, eso no se le desea a nadie”, agregó.

Seguidores reaccionan al caso de Elder Dayán

Finalmente, Elder Dayán aseguró que no ha vuelto a fallarle a su esposa y que hoy en día mantiene un hogar sólido, aunque le ha costado ser fiel por el ambiente en el que se encuentra.

Claramente, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y muchos comentaron que les parece un poco molesta la manera en como se "normaliza" serle infiel a su pareja.

"Se siente orgullo y todo"; "gracias por tener un hogar"; "el colmo", fueron algunos comentarios de internautas.