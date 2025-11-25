Una joven japonesa se tatuó a Diomedes Díaz en una pierna: video viral

Una famosa influencer japonesa se tatuó a Diomedes Díaz y desató un debate que rápidamente cruzó fronteras digitales.

La joven, reconocida en plataformas como Motomami Mone, compartió con sus seguidores el instante en el que decidió plasmar en su piel la imagen del “Cacique de La Junta”, un gesto inesperado que se convirtió en tendencia en cuestión de horas.

Su video ha generado miles de reacciones, entre curiosidad, admiración y escepticismo.

¿Quién es la creadora que sorprendió con el tatuaje de Diomedes Díaz?

Motomami Mone, cuyo nombre real es Tomone, tiene 23 años y nació en Tokio. Desde hace varios años vive en Colombia, país donde consolidó su presencia digital gracias a su estilo espontáneo y a contenidos que mezclan cultura japonesa con vivencias locales.

Aunque ya había protagonizado virales antes, ninguno causó tanto impacto como este, en el que aparece recostada en la camilla de un estudio de tatuajes mostrando cada paso del proceso.

El diseño elegido muestra el rostro de Diomedes Díaz en una pose clásica, y su publicación se volvió viral apenas minutos después de salir a la luz.

Muchos usuarios celebraron que una creadora extranjera rinda homenaje a una de las figuras más influyentes del vallenato, mientras otros cuestionaron la decisión por considerar que el retrato no se parece del todo al cantante.

¿Tatuaje real de Diomedes Díaz o estrategia digital?

La discusión estalló en redes sociales: algunos aseguran que la famosa influencer japonesa se tatuó a Diomedes Díaz como un reconocimiento sincero a la cultura colombiana; otros creen que podría tratarse de un tatuaje temporal o incluso una imagen generada mediante inteligencia artificial.

Hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la autenticidad del tatuaje, pero el video ya supera los dos millones de reproducciones y continúa alimentando teorías de todo tipo.

Lo cierto es que, sea verdadero o no, el gesto elevó a Motomami Mone nuevamente al centro de la conversación digital, y demostró el alcance que pueden tener los contenidos que mezclan admiración, sorpresa y polémica.