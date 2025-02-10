Murió una menor Wayuu de tan solo siete meses por desnutrición en La Guajira

Esta vez, en La Guajira, la víctima fue una bebé Wayuu de tan solo siete meses de nacida, quien murió después de presentar una grave crisis de salud asociada a la falta de alimentación y agua en su ranchería.

El deceso se suma a los 26 casos ya reportados en 2025, lo que eleva la cifra a 27 menores fallecidos por causas similares en lo que va del año.

Aunque la cifra aún es ligeramente menor a la registrada en el mismo periodo del 2024, cuando se contaban 31 muertes de niños por desnutrición, la situación sigue siendo alarmante.

¿Qué se sabe de la menor Wayuu que murió en Riohacha?

La menor habitaba junto a su familia en una ranchería cercana a Riohacha. De acuerdo con la información conocida, empezó a presentar graves problemas respiratorios que los médicos asociaron a un cuadro de desnutrición.

Sus familiares la trasladaron al centro asistencial más cercano en la capital guajira, pero pese a los esfuerzos de los profesionales de salud, la bebé falleció.

No es el primer caso de muerte por desnutrición

El líder indígena José Silva Duarte, presidente del movimiento Nación Wayuu, volvió a denunciar la crudeza del panorama que atraviesan sus comunidades:

La muerte de niños Wayuu por física hambre y sed en el departamento de La Guajira es un flagelo de nunca acabar. Hoy falleció la niña de tan solo siete meses de nacida, de acuerdo a diagnóstico médico, por posible desnutrición asociada a otras patologías.

Por su parte, la Secretaría de Salud de La Guajira, reiteró el llamado a las familias para que acudan a tiempo a los hospitales de Riohacha o de las cabeceras municipales.

Según la entidad, el aislamiento geográfico de muchas rancherías y las demoras en la atención contribuyen a que los niños lleguen en condiciones críticas, lo que reduce las posibilidades de salvarles la vida.