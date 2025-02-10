Mujer en trabajo de parto no alcanzó a llegar al hospital y dio a luz dentro de un taxi en Santa Marta

La rutina de un servicio de taxi en Santa Marta cambió por completo en cuestión de minutos y se convirtió en un milagro.

Lo que comenzó como un traslado de emergencia hacia un hospital terminó en el nacimiento de un bebé dentro del vehículo, con el conductor como protagonista inesperado de un parto en plena vía pública.

Mujer dio a luz dentro de un taxi en Santa Marta

El hecho ocurrió cuando Álvaro Machado, taxista de la ciudad y padre de seis hijos, atendió un servicio solicitado a través de una plataforma digital.

Al llegar al punto de recogida se encontró con una pasajera que presentaba claros signos de estar en trabajo de parto.

Ya más o menos presentía que iba a parir en el carro, pero uno no puede abandonar un servicio y menos con un cliente en esa condición.

La mujer fue acomodada en el asiento trasero y, mientras avanzaban hacia el hospital, las contracciones se intensificaron. El tráfico dificultó aún más la situación, pero lo inevitable sucedió.

Yo volteo y ya veo que el niño viene con la cabeza y ella lo estaba sosteniendo. Yo dije: ya nació.

Inmediatamente, el conductor se bajó del carro, asistió a la mujer en plena vía, la calmó y la ayudó a recibir al bebé. Una vez ocurrido el nacimiento, retomó la marcha hasta llegar al centro hospitalario.

¿Qué se sabe de la mamá que tuvo a su bebé en un taxi en Santa Marta?

En el hospital, el coordinador de urgencias Richard Pinedo explicó el procedimiento que se siguió al ingreso:

La madre pasa de inmediato al servicio de ginecoobstetricia, donde se hace el alumbramiento de placenta con la técnica correspondiente, y el bebé en forma inmediata se trasladó al servicio de neonatos.

Tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buenas condiciones de salud.