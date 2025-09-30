CANAL RCN
Colombia Video

Bebé recién nacida fue hallada en brazos de un hombre en el Terminal Salitre sin pruebas de parentesco

La menor alertó a la Policía por el llanto constante, y fue una patrullera quien logró calmarla amamantándola.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
07:38 a. m.
En el marco de los planes de prevención y control que se realizan de manera permanente en la Estación de Policía del Terminal de Transporte Salitre en Bogotá, se presentó un caso con una recién nacida.

El hecho se desencadenó cuando una menor de edad se acercó a los uniformados para dar aviso del constante llanto de una bebé que se encontraba en el lugar.

Bebé fue hallada en brazos de un hombre en el Terminal Salitre

De inmediato, los agentes se trasladaron hasta el punto señalado y encontraron a un hombre que sostenía a una recién nacida.

De acuerdo con lo manifestado, sería el tío de la menor; sin embargo, no tenía en su poder ningún documento que acreditara parentesco ni respaldo legal de custodia.

Los policías observaron que la bebé estaba siendo cargada en una posición riesgosa y que además presentaba una necesidad evidente de atención alimentaria urgente.

Patrullera amamantó a recién nacida tras hallarla en el Terminal de Salitre

En ese momento, una patrullera del Grupo de Infancia y Adolescencia, movida por instinto maternal, la amamantó para garantizar de manera inmediata su nutrición y evitar que la situación comprometiera aún más su estado.

Tras constatar la carencia de documentos que demostraran el vínculo familiar con la recién nacida, las autoridades procedieron a dejarla a disposición de la entidad administrativa correspondiente, con el objetivo de adelantar el proceso de verificación y restablecimiento de derechos.

