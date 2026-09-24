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Levantaron uno de los puntos más críticos del centro de Bogotá, el ‘Sanber': esto fue todo lo que hallaron

Todo salió a la luz después de un megaoperativo de más de seis horas en los sectores de San Bernardo y el Parque Tercer Milenio.

El San Bernando en Bogotá
Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá

Valentina Bernal

septiembre 24 de 2026
10:58 a. m.
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En Bogotá, los sectores de San Bernardo y el Parque Tercer Milenio fueron intervenidos durante una jornada que reunió a 230 integrantes de la Fuerza Pública, entidades del Distrito y funcionarios de la Presidencia de la República.

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El procedimiento se extendió por más de seis horas y tuvo como objetivo intervenir puntos donde se habían instalado estructuras improvisadas, además de realizar controles de seguridad y retirar elementos que estaban ocupando zonas destinadas al tránsito de peatones y vehículos.

Desmontaron más de 20 cambuche en el San Bernardo

Una vez asegurada la zona, los equipos del Distrito ingresaron de manera simultánea para comenzar el desmonte de las estructuras improvisadas.

Los Gestores de Convivencia de la Secretaría de Seguridad participaron en el retiro de cambuches y puestos de vendedores informales que ocupaban calles y espacios públicos.

En total, fueron desmontados 24 cambuches, ubicados principalmente en la Carrera Tercera con Calle Décima y en el deprimido de la Rotonda Bicentenario.

Con esta intervención, las autoridades reportaron la recuperación de 1.200 metros cuadrados de espacio público.

Plásticos, textiles, varillas, tablas y colchones fueron retirados del lugar. Algunos de estos materiales habían sido utilizados para construir las estructuras improvisadas que permanecían instaladas en el sector.

Cabe mencionar que, el material recolectado fue trasladado en cuatro volquetas, que en total retiraron 42 toneladas de residuos y elementos voluminosos.

¿Qué fue todo lo que encontraron en el 'Sanber'?

Durante los registros fueron encontradas e incautadas 110 armas blancas y elementos cortopunzantes, entre ellos cuchillos, navajas, bisturís, destornilladores y tijeras.

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Algunos de estos elementos estaban ocultos entre los cambuches y otros fueron encontrados en poder de ciudadanos habitantes de calle abordados durante la intervención.

El operativo también permitió registrar a 346 personas y realizar verificaciones de identidad y antecedentes a ciudadanos extranjeros por parte de Migración Colombia.

¿Qué otro tipo de cosas encontraron?

Entre los resultados reportados por las autoridades también fueron retirados 450 gramos de medicamentos caducados de uso institucional.

De manera paralela, los funcionarios entregaron recomendaciones de autocuidado a los ciudadanos y explicaron las rutas disponibles para reportar situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia.

La administración distrital también recordó las líneas habilitadas para pedir ayuda o realizar denuncias: la línea de emergencias 123, la línea AIDE de la Secretaría de Seguridad, 601 377 9595, opción 5, y la línea de la Fiscalía 122.

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