Nuevo llamado de atención sobre los 10 parques en los que se evidencia mayor consumo de drogas en Bogotá

Tras un análisis de comparendos realizados en 3.800 parques de Bogotá, el concejal Rolando González advirtió que el 71% de los 40.793 comparendos impuestos por consumo de sustancias psicoactivas en este tipo de espacios, entre 2024 y 2026, es decir, 29.095 comparendos, fueron impuestos a menos de 200 metros de una institución educativa.

Según el cabildante, no solo preocupa el consumo, sino la posibilidad de que estos espacios terminen convirtiéndose en puntos de distribución y comercialización de drogas.

“No podemos permitir que espacios destinados a los niños, las familias y la recreación terminen siendo aprovechados para este tipo de actividades”, precisó al exponer cifras obtenidas del SNMC.

Parques con mayor número de comparendos por consumo de psicoactivos en Bogotá:

De acuerdo con lo expuesto por el cabildante, el 50% de los parques afectados por esta problemática se encuentran en la localidad de Chapinero, como ocurre con el parque Sucre o Hippies, que es en el que mayor número de comparendos se han impuesto en los últimos tres años: 2.275.

Le siguen el Parkway, en la localidad de Teusaquillo (873); el parque El Porvenir, en la localidad de Bosa (750); el parque del Virrey o del Chicó, también en Chapinero (565), y el parque Francia, en la localidad de Usaquén (543).

Sin embargo, González insiste: “El comparendo muestra dónde está ocurriendo el problema, pero no lo resuelve, necesitamos intervención permanente en los puntos críticos, prevención para nuestros jóvenes y presencia efectiva de las autoridades”.

¿De cuánto es el comparendo por consumo de sustancias psicoactivas en colegios, parques o centros deportivos?

El artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) establece que “consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al interior de centros deportivos, y en parques” es un comportamiento contrario “al cuidado e integridad del espacio público y por lo tanto no deben efectuarse”.

De lo contrario, se aplicará una multa general de tipo 4 al infractor, de 32 salarios mínimos diarios legales vigentes; es decir, $1.867.616, y se destruirá el bien, en este caso, la sustancia en consumo.