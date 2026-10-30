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Nademos por Colombia: una jornada de natación para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto

Nadadores, empresas y aliados podrán hacer parte de una movilización solidaria en la que cada kilómetro recorrido contribuirá a una meta colectiva.

Nademos por Colombia: una jornada de natación para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto
Foto: Cruz Roja Colombiana

Noticias RCN

octubre 30 de 2026
12:29 p. m.
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¿Y si una jornada de natación también se convierte en una forma de ayudar a quienes más lo necesitan? Esta es la invitación de Nademos por Colombia, una iniciativa que, en alianza con la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, busca movilizar recursos para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La jornada se llevará a cabo el próximo 2 de noviembre en el Centro de Salvamento Acuático de la Cruz Roja Bogotá. Allí, el reto será reunir a 240 nadadores que sumen colectivamente 500 kilómetros en el agua y contribuyan a alcanzar una meta de recaudación de $50 millones, destinados a la reconstrucción y al apoyo de las comunidades afectadas por la emergencia.

Más que una competencia, esta actividad propone unir esfuerzos alrededor de un propósito común. Nadadores, empresas y aliados podrán hacer parte de una movilización solidaria en la que cada kilómetro recorrido contribuirá a una meta colectiva: respaldar a las familias que continúan enfrentando las consecuencias del sismo.

La iniciativa busca demostrar que el deporte también puede ser una oportunidad para generar solidaridad y encontrar nuevas formas de contribuir a la recuperación de quienes más lo necesitan. En este caso, cada brazada se suma a un esfuerzo colectivo para brindar apoyo a las comunidades afectadas.

Otras formas de sumarse a la causa solidaria

La invitación de Nademos por Colombia también está abierta a quienes no practican natación. Las personas interesadas podrán contribuir mediante donaciones económicas, mientras que las empresas tendrán la posibilidad de vincularse como aliadas de la iniciativa y ampliar el alcance de esta movilización.

De esta manera, la participación no se limita a quienes estarán en el agua. Cada aporte representa una oportunidad para sumar esfuerzos y contribuir al objetivo de apoyar a las familias afectadas por la emergencia.

Con esta alianza, Nademos por Colombia y la Cruz Roja Bogotá invitan a la ciudadanía a convertir la solidaridad en acciones concretas y a encontrar nuevas formas de aportar a la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto.

Quienes deseen participar, realizar una donación o conocer las opciones para vincularse a esta iniciativa pueden consultar la información en www.nademosporcolombia.co

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