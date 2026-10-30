CANAL RCN
Colombia

Capturados por el crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del exdirector de la Policía, podrían quedar libres

El abogado de la familia Rincón advirtió que de no empezar el juicio la próxima semana podrían recuperar su libertad.

Capturados por el crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del exdirector de la Policía, podrían quedar libres
FOTO: Noticias RCN

Yhonay Díaz

octubre 30 de 2026
11:28 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la mañana de este 30 de octubre, la defensa de la familia Rincón, Juan Felipe Criollo, alertó el posible vencimiento de cargos de los cinco capturados por el crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del exdirector de la Policía, William Rincón.

Estas son las cárceles en las que permanecerán los señalados como cebreros del crimen de Juan Felipe Ricón
RELACIONADO

Estas son las cárceles en las que permanecerán los señalados como cebreros del crimen de Juan Felipe Ricón

Explicó en medio de una diligencia que, si no empieza el juicio la próxima semana, a inicios del mes de noviembre, los sindicados podrían quedar en libertad.

Al término que vamos para que acotemos los términos de acusación preparatoria e inicio de juicio ya para este tiempo existe un riesgo palpable de dicho vencimiento.

Andrés Sotelo fue capturado nuevamente por el caso de Juan Felipe Rincón
RELACIONADO

Andrés Sotelo fue capturado nuevamente por el caso de Juan Felipe Rincón

¿De quién depende que no se venzan los términos del caso Juan Felipe Rincón?

De acuerdo con lo que explicó Criollo, el inicio del juicio podría ser determinante para el futuro judicial de los capturados como presuntos coordinadores y determinadores del asesinato del joven en medio de una riña en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá en noviembre de 2024.

Es una situación de un juez de control de garantías, pero que el conocimiento de usted sobre esto sí permitiría evitar una situación que no debería darse.

El abogado dejó como precedente lo que podría ocurrir al dilatarse la fecha de inicio del juicio.

Uno de los vinculados al crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía, revelará detalles del caso
RELACIONADO

Uno de los vinculados al crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía, revelará detalles del caso

Los cinco capturados podrían ser dejados en libertad

Tras un año de pesquisas, la Fiscalía imputó a cinco personas por el delito de tortura en el caso de Juan Felipe Rincón.

El joven fue asesinado el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, sur de Bogotá; cuando recibió un disparo en el tórax.

Los imputados serán Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherine Andrea Sotelo Torres, Yeimy Tatiana Vega López y otras dos personas, quienes además enfrentarán cargos por uso de menores en la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de pruebas materiales, y soborno a testigos.

Juez envía a prisión a cinco implicados por tortura y asesinato de Juan Felipe Rincón
RELACIONADO

Juez envía a prisión a cinco implicados por tortura y asesinato de Juan Felipe Rincón

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inpec

¿Inpec tendría responsabilidad por feminicidio durante visita conyugal? Esto dicen expertos

Natación

Nademos por Colombia: una jornada de natación para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto

Bogotá

VIDEO | Con cuchillo en mano, habitante de calle amenazó a conductor del SITP

Otras Noticias

Viral

Viral | Captaron a hombre disfrazado de El Chavo tomando licor dentro de bus de TransMilenio

La escena ha generado críticas en redes sociales debido a que el hombre arrojó la botella a la calle por la ventana del articulado.

Estados Unidos

El papa León XIV votó por correo en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos

El Vaticano precisó que el sumo pontífice remitió su voto anticipadamente en línea con su historial de participación electoral.

Richard Ríos

En muletas: así salió Richard Ríos de su úlitmo partido en Arabia Saudita tras insólita lesión

Finanzas personales

Jóvenes que buscan independizarse deben revisar estos costos antes de comprar vivienda

EPS

Dan a conocer las cirugías que las EPS no están obligadas a cumplir según la ley