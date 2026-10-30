Capturados por el crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del exdirector de la Policía, podrían quedar libres

En horas de la mañana de este 30 de octubre, la defensa de la familia Rincón, Juan Felipe Criollo, alertó el posible vencimiento de cargos de los cinco capturados por el crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del exdirector de la Policía, William Rincón.

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Explicó en medio de una diligencia que, si no empieza el juicio la próxima semana, a inicios del mes de noviembre, los sindicados podrían quedar en libertad.

Al término que vamos para que acotemos los términos de acusación preparatoria e inicio de juicio ya para este tiempo existe un riesgo palpable de dicho vencimiento.

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¿De quién depende que no se venzan los términos del caso Juan Felipe Rincón?

De acuerdo con lo que explicó Criollo, el inicio del juicio podría ser determinante para el futuro judicial de los capturados como presuntos coordinadores y determinadores del asesinato del joven en medio de una riña en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá en noviembre de 2024.

Es una situación de un juez de control de garantías, pero que el conocimiento de usted sobre esto sí permitiría evitar una situación que no debería darse.

El abogado dejó como precedente lo que podría ocurrir al dilatarse la fecha de inicio del juicio.

Los cinco capturados podrían ser dejados en libertad

Tras un año de pesquisas, la Fiscalía imputó a cinco personas por el delito de tortura en el caso de Juan Felipe Rincón.

El joven fue asesinado el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, sur de Bogotá; cuando recibió un disparo en el tórax.

Los imputados serán Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherine Andrea Sotelo Torres, Yeimy Tatiana Vega López y otras dos personas, quienes además enfrentarán cargos por uso de menores en la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de pruebas materiales, y soborno a testigos.