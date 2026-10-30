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Juez de conocimiento envía a la cárcel a Miguel Quintero al considerar "peligro futuro para la comunidad"

El fallo señala que Miguel Quintero podría ser un peligro para la comunidad, debido a la injerencia que ha tenido en temas de contratación y posible corrupción.

Noticias RCN

octubre 30 de 2026
11:44 a. m.
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Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, irá a prisión luego de que un juez de conocimiento decidiera revocar la medida de casa por cárcel impuesta en su contra el pasado 2 de octubre.

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La orden argumenta que estando en detención domiciliaria Quintero tendría injerencia sobre algunos de los testigos del caso en su contra y, por ende, podría existir una obstrucción a la justicia.

Asimismo, el juez indicó en el fallo que Miguel Quintero es un "peligro futuro para la comunidad", teniendo en cuenta las presuntas irregularidades por las cuales se le acusa en temas de contratación en Medellín y el Valle de Aburrá.

Cabe anotar que Miguel Quintero es señalado de apropiarse de al menos $2.500 millones correspondientes a un contrato de Bomberos de Medellín, durante la Alcaldía de su hermano Daniel.

Así funcionó el presunto entramado de corrupción de los hermanos Quintero

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero, celebrada el pasado 21 de septiembre, reveló detalles del presunto entramado de corrupción que habría operado durante la administración de Daniel Quintero Calle entre 2020-2023.

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En ese momento, el abogado Majer Abushijab, representante del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, presentó ante el juez elementos materiales probatorios que incluían chats de un grupo denominado ‘Alternativo Grupo Sin Condones’, donde participaban ocho números telefónicos con Miguel Quintero como líder.

Según la Fiscalía, este grupo constituía una Alcaldía paralela desde donde se tomaban decisiones sobre entidades como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMBA), la EDU y Metroparques.

Según los testimonios presentados, Miguel Quintero cobraba entre 15% y 20% de comisión por cada contrato entregado; mientras que Álvaro Villada, entonces subdirector del Área Metropolitana, presuntamente recibía el dinero en efectivo y lse lo entregaba.

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