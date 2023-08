¿NASA podría enviar a un astronauta colombiano al espacio próximamente?

Poco tiempo atrás, un exfuncionario de un servicio de inteligencia en Estados Unidos reveló bajo juramento que en el país norteamericano existe evidencia de que hay vida por fuera del planeta. Esta noticia, bajo esta información, confirmaría que la Tierra ha tenido visitas de seres extraterrestres.

El tema genera bastantes interrogantes y curiosidad. Bill Nelson, director de la NASA, estuvo en Colombia, y Noticias RCN pudo preguntarle respecto a estas revelaciones, así como temas relacionados con Colombia.

Señaló que hay expectativa por el informe que saldrá el próximo mes de septiembre respecto a este tema. Además, señaló que aunque no estemos solos en el universo, no cree en las afirmaciones de los exagentes del Pentágono.

"(El agente) dice que tiene un amigo que ha visto partes de aliens. ¿Que si lo creo? él no ofrece ninguna prueba, así que no, no le creo", sostuvo Bill Nelson

Colombiano en el espacio

Por otro lado, el director de la NASA se refirió a la posibilidad de que un colombiano viaje al espacio en el futuro. Hay una misión que tendría a un hombre del país vinculado

"El Gobierno de Colombia quiere que pase. Si es así, la NASA puede entrenar a un astronauta colombiano, y luego veremos la oportunidad de enviarlo al espacio", señaló.

Sumado a esto, Cali fue escogida como una de las ciudades que el director de la NASA visitó para supervisar el trabajo de Servir Amazonía, una iniciativa para implementar un sistema que contrarreste la deforestación en la selva más grande del mundo.

"Queremos salvar el bosque de ser talado. Ya sea para plantar cultivos o para minas de oro. Se puede plantar en cualquier otro lugar, no lo hagan en el bosque amazónico", sostuvo Nelson.

La NASA tiene el ambicioso proyecto de que el hombre vuelva a la luna, cosa que está programada para ocurrir a finales del 2024.