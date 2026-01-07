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Natalia Villalba recibió un contundente golpe en la cabeza que le provocó la muerte: Medicina Legal

Así lo reveló el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, tras dar a conocer el dictamen.

Hallan a modelo sin vida y dentro de una maleta en la ducha de un apartamento en Bogotá
Foto: captura de video Noticias RCN

Noticias RCN

julio 01 de 2026
12:50 p. m.
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Este miércoles 1 de julio, Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, reveló detalles del dictamen de Natalia Villalba, la modelo que fue asesinada hace algunos días en el norte de Bogotá.

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“Hubo un trauma contundente y después ella fallece. Luego es incorporada a una maleta y, pues, la causa de la muerte se determinó en la necropsia”, sostuvo Cortés.

¿Cómo ocurrió el crimen?

Este macabro hecho ocurrió el pasado 18 de junio. La modelo fue asesinada en un hostal en el barrio El Chicó, norte de Bogotá. Además, el cuerpo apareció guardado en una maleta.

Las investigaciones apuntaron que el principal sospechoso es Foster Martinson, ciudadano británico. Al parecer, estuvo en el inmueble donde estaba Villalba sola y presuntamente la agredió hasta causarle la muerte. Acto seguido, habría buscado la forma de deshacerse del cuerpo y no dejar rastros, incluyendo una supuesta alteración de la escena.

Si bien emprendió la huida, lo ubicaron en el Aeropuerto Internacional de Quito y el viernes 26 de junio retornó a Bogotá.

¿Quién es el presunto sospechoso?

La Fiscalía lo imputó por presunto feminicidio agravado y ocultamiento y destrucción de material probatorio. El nacido en Londres no los aceptó.

Noticias RCN reveló los chats de Martinson, quien habría asegurado que lo habían drogado y secuestrado en el país. Además, contó que presenció un asesinato que, en este caso, correspondería al de Villalba.

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En el proceso hay otro personaje: Cameren Gregory. Este hombre, originario de Estados Unidos, al parecer estuvo con el británico y, supuestamente, habría sido drogado.

“Presuntamente ingresó al inmueble en el que se encontraba la víctima sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta. Ejecutó diversas maniobras dirigidas a alterar la escena”, indicaron las autoridades.

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