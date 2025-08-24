Natalye Galán: ciencia, música y familia en perfecta armonía

Lleva en la sangre el talento musical de su bisabuelo, el maestro Pacho Galán, y de su abuelo Armando Galán. Sin embargo, Natalye Galán encontró su propia melodía en los laboratorios.

Hoy, como directora de investigación de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, demuestra que los sueños pueden transformarse sin perder su esencia.

Entre la música y la ciencia

Desde pequeña la música fue su primer escenario. A los cuatro años ya cantaba en la plaza de Soledad y recitaba poesías en su colegio. Con el tiempo, una nueva pasión empezó a crecer: la química. Ingresó a la Universidad de Cartagena, y mientras adelantaba su segundo semestre, junto con unos amigos formó la agrupación Doncellas. De allí nació la canción Tocarte Toda, experiencia que la reconectó con su vena artística.

Alternar entre la ciencia y la música no fue fácil. Natalye recuerda que debió tomar una decisión clara: la música sería parte de su vida, pero la ciencia marcaría su norte. Tras una maestría en Puerto Rico y un doctorado, regresó al país para asumir el reto académico que hoy la tiene como líder investigadora en Barranquilla.

Reconocimientos y logros

El esfuerzo dio frutos. Fue seleccionada como una de las 23 mujeres en el mundo por la organización de agentes químicos peligrosos de Países Bajos. Además, recibió un reconocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia por ser una de las mujeres con más patentes en la región Caribe.

Su motor: la familia

En medio de la ciencia y la música, Natalye encontró un tercer escenario: su hogar. Su esposo y sus dos hijas se convirtieron en su mayor motivación. “No solo es mi cargo profesional, también es saber que hay unas personitas que dependen de mí”, asegura.

Natalye convive con la creatividad de un artista, la rigurosidad de una científica y la entrega de una madre. Su lema es claro: “Lo importante es que lo hagas bien, con amor y con pasión”.

Hoy, al mirar atrás, le diría a la niña que fue: “Eres una dura, tienes todo para alcanzar tus sueños”. Y aunque sus pasos la llevaron a los laboratorios, no descarta volver a los escenarios para seguir demostrando que ninguna pasión está prohibida.