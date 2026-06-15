Naufragio en Turbo: diez personas, incluida una menor, fueron rescatadas con vida

La Dirección General Marítima (Dimar) confirmó el rescate de diez personas, entre ellas una menor de 13 años, tras el naufragio de la motonave La Berta en inmediaciones del sector Bocas del Atrato, jurisdicción de Turbo, Antioquia. El hecho se registró este domingo 14 de junio de 2026.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se habría producido por la entrada de agua al casco de la embarcación. En el momento de la emergencia, la motonave transportaba a diez pasajeros, quienes fueron auxiliados por las autoridades marítimas y militares.

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Operativo de rescate coordinado

Una vez recibido el reporte, Dimar activó los protocolos de atención y, en articulación con la Estación Primaria de Guardacostas de Urabá de la Armada de Colombia, desplegó una Unidad de Reacción Rápida y una Plataforma de Superficie que se encontraba en el área, lo que permitió que las personas afectadas fueran trasladadas de manera segura.

Investigación en curso

La Autoridad Marítima Colombiana anunció que los hechos serán materia de investigación jurisdiccional para determinar las responsabilidades correspondientes.