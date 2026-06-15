CANAL RCN
Colombia

Naufragio en Turbo: diez personas, incluida una menor, fueron rescatadas con vida

El siniestro se habría producido por la entrada de agua al casco de la embarcación.

Foto: Dirección General Marítima

Noticias RCN

junio 15 de 2026
08:09 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Dirección General Marítima (Dimar) confirmó el rescate de diez personas, entre ellas una menor de 13 años, tras el naufragio de la motonave La Berta en inmediaciones del sector Bocas del Atrato, jurisdicción de Turbo, Antioquia. El hecho se registró este domingo 14 de junio de 2026.

En menos de un mes, Hospital General de Medellín restringe servicios a pacientes de tres EPS intervenidas
RELACIONADO

En menos de un mes, Hospital General de Medellín restringe servicios a pacientes de tres EPS intervenidas

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se habría producido por la entrada de agua al casco de la embarcación. En el momento de la emergencia, la motonave transportaba a diez pasajeros, quienes fueron auxiliados por las autoridades marítimas y militares.

Familia de Mateo Pérez envió fuerte mensaje a las autoridades tras captura de alias Chalá
RELACIONADO

Familia de Mateo Pérez envió fuerte mensaje a las autoridades tras captura de alias Chalá

Operativo de rescate coordinado

Una vez recibido el reporte, Dimar activó los protocolos de atención y, en articulación con la Estación Primaria de Guardacostas de Urabá de la Armada de Colombia, desplegó una Unidad de Reacción Rápida y una Plataforma de Superficie que se encontraba en el área, lo que permitió que las personas afectadas fueran trasladadas de manera segura.

Crisis en la unidad materno-infantil de Chigorodó: personal sin pagos y servicios al borde del colapso
RELACIONADO

Crisis en la unidad materno-infantil de Chigorodó: personal sin pagos y servicios al borde del colapso

Investigación en curso

La Autoridad Marítima Colombiana anunció que los hechos serán materia de investigación jurisdiccional para determinar las responsabilidades correspondientes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Educación

Colfuturo financiará a 1.000 profesionales en posgrados internacionales

Boyacá

VIDEO | Ráquira hace historia al construir la alcancía más grande del mundo

Buenaventura

La investigación detrás del asesinato de un papá y su hijo en Buenaventura: golpe a los Shottas

Otras Noticias

Enfermedades

La salud femenina sigue rezagada en la ciencia: solo el 7 % de la investigación global se enfoca en mujeres

La salud femenina continúa enfrentando una brecha histórica en investigación e innovación. ¿Por qué?

Selección de España

España vs. Cabo Verde: hora y cómo ver en vivo el partido del grupo H del Mundial 2026

España debuta en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde. Conozca la hora, dónde ver el partido en vivo y las novedades de la Roja liderada por Lamine Yamal.

Redes sociales

Videos mostrarían el momento exacto del accidente en el que murieron Oliver Tree y Gaspi

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 14 de junio de 2026

Inteligencia Artificial

¿Amigos o inteligencia artificial? La elección de muchos adolescentes para hablar de su vida