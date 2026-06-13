Familia de Mateo Pérez envió fuerte mensaje a las autoridades tras captura de alias Chalá

En horas de la mañana de este sábado 13 de junio, un equipo élite del Grupo Antiterrorista de la Dijín de la Policía logró capturar a alias Chalá, el peligroso sicario de las disidencias de alias Calarcá y señalado como principal responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez.

‘Chalá’ fue hallado en el municipio de Flandes, en Tolima, junto a cinco integrantes más de la estructura 36 de las disidencias de las Farc.

Padres de Mateo Pérez piden justicia

Tras conocer esta noticia, la familia del joven periodista asesinado hizo un fuerte llamado para que se haga justicia y se aplique todo el peso de la ley sobre los responsables del crimen.

Un mes y cinco días después de que se confirmara la muerte de Mateo, tras varios días desaparecido en zona rural de Briceño, Antioquia, el dolor e indignación de la familia se ha transformado en un llamado a las autoridades y al Gobierno Nacional para que, bajo ningún pretexto, se le otorgue la libertad a ‘Chalá’.

Desde Yarumal, los padres de Mateo piden que se haga justicia y que el criminal responsable de quitarle la vida a su hijo responda por los delitos de secuestro, tortura y homicidio.

Mate hubiera cumplido 25 años el pasado 8 de junio, día que sus padres aprovecharon para recordarlo con amor y mucho dolor.

Hoy, tras confirmarse la captura de ‘Chalá’, el padre de Mateo aseguró que no se sienten tranquilos ni seguros. Además, Julián Pérez, hermano del comunicador, pidió a las instituciones que les den la justicia y garantías que esperan.

Así cayó alias Chalá

Jhon Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, se había convertido en uno de los más buscados por las autoridades en el país.

De acuerdo con información de inteligencia, ‘Chalá’ había sido enviado al norte de Antioquia para fortalecer el Frente 36 en medio de una reorganización ordenada por alias Calarcá, máximo cabecilla de esta facción disidente.

Se movía entre Briceño, Yarumal, Valdivia, Ituango y Anorí. Sin embargo, su nombre se conoció a nivel nacional tras el secuestro y asesinato del joven periodista Mateo Pérez, ocurrido en mayo de 2026 en zona rural entre Briceño y Yarumal.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que ‘Chalá’ fue capturado en Flandes, Tolima, junto a cinco integrantes más de las disidencias. Además, fueron incautadas cuatro pistolas y $33 millones en efectivo.

Además, para sorpresa de las autoridades, alias Chalá fue hallado sin cabello, con bigote abundante, con gafas y sin gorra; un cambio físico con el que la parecer intentaba huir de la Policía.