Caso Nicolás Petro: Tribunal le negó tutela que buscaba nulidad del proceso

El Tribunal Superior de Barranquilla le negó una acción de tutela al hijo del presidente, quien buscaba la nulidad del proceso en medio de su procedimiento judicial por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La tutela había sido presentada contra el Juzgado Segundo Penal de la capital atlántica, el cual había descartado la nulidad. La defensa de Nicolás Petro buscó que hubiese un pronunciamiento definitivo por parte del juez sobre la solicitud de nulidad.

Sigue en pie el proceso contra Nicolás Petro, no hubo nulidad

"Denegar la acción de tutela incoada por el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos, a través de apoderado judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión", señala la decisión del tribunal con ponencia del magistrado Luigi José Reyes.

El tribunal consideró que, durante el proceso contra el hijo del mandatario, no existió una vulneración de derechos fundamentales. El exdiputado del Atlántico afirmó que no hubo garantías, pero el ente judicial no lo aceptó. "Sobre el cual no procede en principio, solicitud de nulidad, a menos que se advierta la vulneración palmaria de garantías fundamentales", concluyó el tribunal.

¿Por qué cargos se le acusa a Nicolás Petro?

Sin duda, la situación con la justicia de Nicolás Petro ha sido una de las piedras en el zapato del presidente para gobernar. Con base a las pesquisas realizadas por la Fiscalía y las revelaciones de Day Vásquez (expareja de Nicolás), entre junio y diciembre de 2022, Nicolás Petro habría recibido altas cantidades de dinero por parte de Santander Lopesierra, conocido como alias 'El Hombre Malboro'; y de Alfonso del Cristo Hilsaca, conocido como alias 'El Turco'.

Aquellos ingresos correspondientes a $400 millones de pesos que presuntamente no habrían sido declarados por parte del exdiputado. En un principio, ese capital tenía como destino ingresar a la campaña presidencial de su padre, pero las investigaciones revelaron que en verdad habrían quedado a disposición de Nicolás Petro.

El intermediario de los encuentros entre Lopesierra e Hilsaca con Nicolás Petro habría sido el excandidato a la Gobernación del Atlántico, Máximo Noriega. La Fiscalía ya imputó al hijo del presidente por los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.