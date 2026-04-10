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Mánager de Nelson Velásquez se pronunció por concierto en cárcel de Itagüí

Presentación en cárcel de Nelson Velásquez genera polémica: habló el mánager del artista.

Parranda vallenata con Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí
FOTO: Captura de pantalla Noticias RCN

Noticias RCN

abril 10 de 2026
03:07 p. m.
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La polémica en torno al concierto de Nelson Velásquez en una cárcel de Itagüí sigue creciendo.

Luego de que se conociera que el artista participó en una fiesta dentro de un pabellón donde estarían recluidos cabecillas de organizaciones criminales, su equipo de trabajo salió a dar explicaciones públicas.

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En entrevista con La FM, el mánager del cantante, Álex Eduardo Díaz, afirmó que el equipo no verifica el perfil de quienes contratan los servicios del artista. “No investigamos si quienes nos contactan son buenos o malos. En este caso simplemente nos dijeron que se iba a hacer una actividad en la cárcel”, explicó.

El caso ha generado cuestionamientos sobre los controles en centros penitenciarios y el papel de los artistas en este tipo de eventos, especialmente cuando involucran contextos sensibles como el sistema carcelario colombiano.

¿Qué dijo el mánager de Nelson Velásquez sobre el concierto en la cárcel?

De acuerdo con las declaraciones del representante, el proceso de contratación se realizó de manera habitual, a través de un intermediario con el que ya habían trabajado anteriormente.

Nosotros nos vinimos a enterar por lo que están diciendo los medios de que no era una actividad del Inpec. Nos imaginamos que estaban todos los permisos porque no tuvimos inconveniente con el ingreso, pero nosotros no somos los encargados de revisar eso, mencionó.

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Según indicó, esta persona había cumplido en eventos previos y no se trataba de alguien privado de la libertad: “Es un muchacho que ya nos ha pagado para otros eventos. No era ningún preso”, dijo el mánager.

No investigamos si quienes nos contactan son buenos o malos. En este caso simplemente nos dijeron que se iba a hacer una actividad en la cárcel, dijo.

Además, desde el entorno del cantante insistieron en que Nelson Velásquez se presenta en los lugares donde es contratado, sin tener vínculos con organizaciones criminales.

En ese sentido, recalcaron que el artista no tenía conocimiento sobre quiénes estarían presentes en el evento ni sobre el contexto específico de la actividad.

El mánager también señaló que asumieron que todo contaba con los permisos correspondientes, dado que no tuvieron inconvenientes al ingresar al centro penitenciario.

Concierto de Nélson Velásquez en prisión sigue generando debate

La situación ha abierto un debate más amplio sobre la responsabilidad en la contratación de artistas para eventos en espacios institucionales, así como sobre los mecanismos de control dentro de los centros penitenciarios.

En Colombia, las cárceles están bajo la supervisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad encargada de regular el ingreso de visitantes y la realización de actividades al interior de estos espacios. Sin embargo, hechos como este generan dudas sobre los filtros y autorizaciones que se aplican en la práctica.

Por otro lado, el mánager reveló que no estuvo presente durante el evento, ya que se encontraba en Valledupar. Esto, según explicó, le impidió conocer detalles como el monto pagado por la presentación o la logística exacta que se implementó para el ingreso del artista.

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Mientras tanto, el caso sigue generando reacciones en la opinión pública, en un contexto donde la relación entre entretenimiento, legalidad y espacios de reclusión vuelve a estar en el centro del debate.

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