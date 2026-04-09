Nelson Velásquez y la primera respuesta por fiesta privada ante cabecillas en cárcel de Itagüí

La controversia por la fiesta privada en la cárcel de Itagüí donde participó el cantante Nelson Velásquez sigue generando controversia. De acuerdo con la información revelada, la parranda vallenata se habría realizado durante varias horas dentro del establecimiento carcelario.

Además, se investiga el presunto consumo de licor y la logística que permitió el desarrollo de la actividad en un entorno de máxima seguridad.

¿Qué dijo Nelson Velásquez sobre el concierto en la cárcel de Itagüí?

El equipo de trabajo del artista indicó que están a la espera de un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. Sin embargo, aclararon en diálogo con La FM que el cantante “se presenta donde es contratado” y que no tiene relación directa con cabecillas de organizaciones criminales del Valle de Aburrá.

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Por su parte, el manager del cantante vallenato, Álex Eduardo Díaz, dijo a El Tiempo que solo cuando la presentación fue noticia en medios, se enteraron de que no era una actividad del Inpec. "Nos imaginamos que estaban todos los permisos porque no tuvimos inconveniente con el ingreso".

En paralelo, el Inpec anunció medidas inmediatas, incluyendo la remoción del director encargado del centro penitenciario. Asimismo, confirmó la apertura de una investigación disciplinaria contra siete funcionarios que se encontraban de servicio durante el ingreso del cantante.

Pagos millonarios y posibles irregularidades en la cárcel de Itagüí

Según información entregada por la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, los cabecillas criminales habrían reunido cerca de 500 millones de pesos para financiar la fiesta. Este monto habría sido destinado al pago de artistas, servicios de banquetes, logística y presuntos sobornos a funcionarios.

De ese total, aproximadamente 100 millones de pesos habrían sido pagados a Nelson Velásquez por su presentación, mientras que el resto se habría distribuido en otros gastos, incluyendo catering, bebidas alcohólicas y la participación de otro artista.

Tras conocerse estos hechos, la Procuraduría General de la Nación también anunció la apertura de una indagación para determinar responsabilidades disciplinarias.