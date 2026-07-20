Reñida puja por la presidencia del Senado para la nueva legislatura

La instalación de la nueva legislatura del Congreso este 20 de julio, Día de la Independencia, concentra la atención política del país en una disputada elección para la presidencia del Senado que enfrentará a dos experimentados legisladores con diferentes respaldos políticos.

La contienda se da entre Alfredo Deluque, senador del Partido de la U, y Honorio Henríquez, del Centro Democrático.

Deluque cuenta con el respaldo explícito del presidente Gustavo Petro, mientras que Henríquez tiene el apoyo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que configura un escenario de alta tensión política.

¿Quién podría quedarse con la presidencia del Senado?

De acuerdo con los últimos movimientos de los partidos, Deluque podría ser favorito al sumar el apoyo de los partidos Conservador, Liberal, Alianza Verde y Cambio Radical, lo que le permitiría reunir más de 50 curules.

Sin embargo, en la política colombiana ningún resultado está garantizado hasta el momento de la votación.

Por su parte, el Centro Democrático argumenta que, como bancada mayoritaria en el Congreso, después del Pacto Histórico, tiene el derecho legítimo de presidir el Senado durante el primer año.

Lo que dicen Alfredo Deluque y Honorio Henríquez

Alfredo Deluque ha intentado reducir la tensión del debate político:

Llegar yo a la presidencia, el Centro Democrático contará con todas las garantías. Sus senadores son mis amigos. Hemos venido trabajando hace mucho tiempo. Esperemos que esto sea una calentura electoral y después nos sentaremos con ellos de la manera más amable y amigable.

Honorio Henríquez, por su parte, ha ofrecido garantías a todos los sectores:

Quiero transmitir un mensaje de confianza a todos los partidos políticos y al gobierno nacional. Si el Senado nos otorga su confianza desde la presidencia, tendrán plenas garantías.

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¿Movidas para definir la presidencia del Senado?

Desde el Centro Democrático niegan cualquier alianza con el Pacto Histórico, rumor que había circulado en los pasillos del Capitolio como posible estrategia para alcanzar los votos necesarios.

Lidio García, presidente saliente del Congreso, señaló que la decisión será voto a voto y que los compromisarios, congresistas designados para buscar acuerdos, estarán reunidos hasta último momento intentando lograr consensos.

La votación se espera para la noche del 20 de julio, cuando finalmente se conozca quién liderará el Senado en este período legislativo que se extiende hasta 2027.