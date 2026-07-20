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VIDEO | Hallan sin vida a embarazada de 21 años desaparecida: se la llevó engañada una mujer en moto

Se desconocen las circunstancias en las que fue hallado su cuerpo. Esta es la última imagen de la mujer con vida.

Noticias RCN

julio 20 de 2026
08:48 p. m.
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En las últimas horas, Camila Potosí, de 21 años y con ocho meses de gestación, fue encontrada sin vida en el corregimiento La Buitrera, después de haber sido reportada como desaparecida desde el pasado jueves 16 de julio en Cali.

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De acuerdo con la información preliminar, la última vez que se vio con vida a la joven quedó registrada en un video cuando una mujer, quien se presentó como su amiga, la recogió en una motocicleta.

Video captó a la mujer que se llevó a Camila Potosí en una moto

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto en que Potosí abordó la motocicleta junto a la mujer sospechosa.

Este material videográfico se ha convertido en una pieza clave para la investigación, permitiendo a las autoridades obtener características físicas de la presunta responsable y detalles del vehículo utilizado.

Los investigadores trabajan en establecer su identidad y su presunta vinculación con la desaparición y muerte de la joven.

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¿Dónde encontraron el cuerpo de Camila Potosí?

El hallazgo del cuerpo se registró en La Buitrera, un corregimiento ubicado en las afueras de Cal.

Las autoridades forenses realizan las respectivas diligencias para establecer las causas de la muerte y recopilar evidencia que permita esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de que el móvil del crimen esté relacionado con el robo del bebé, puesto que la sospechosa se la habría llevado, al parecer, con engaños de darle regalos para su hijo en camino.

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