“He sido dilapidado y culpado sin la presunción de inocencia”: Nicolás Petro

El hijo del presidente de la República se ha visto envuelto en un gran escándalo nacional luego que su exesposa hiciera unas graves acusaciones que aseguran que Nicolás Petro recibió dineros del narcotráfico para financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro.

De esta manera, el Gobierno Nacional se ha visto bastante tocado por la opinión pública y el mandatario ordenó a la Fiscalía General de la Nación realizar las investigaciones pertinentes en contra de su propio hijo para comprobar si es cierto o no todo lo que su expareja presentó ante los medios de comunicación.

Le puede interesar: Así es la reforma pensional que plantea el Gobierno: puntos principales

Ante todas las críticas y acusaciones que ha recibido, Nicolás Petro reapareció este martes 14 de marzo y en medio de la Asamblea de diputados del Atlántico tomó el micrófono para defenderse y asegurar que no se le ha tenido en cuenta la presunción de inocencia.

El diputado del Atlántico sigue ejerciendo en la entidad a pesar del escándalo en el que es acusado actualmente y en medio de la reunión recibió el aval de todos sus compañeros para defenderse públicamente.

Vea también: Primera dama Verónica Alcocer se someterá a procedimiento de salud para cambiar prótesis mamarias

“He sido dilapidado, culpado y desprestigiado en los titulares de prensa y he recibido una persecución mediática sin precedentes, sin tener en cuenta la presunción de inocencia”, dijo inicialmente el hijo del mandatario.

Nicolás Petro sigue siendo Diputado en el departamento del Atlántico. Sin vergüenza él y toda la Colombia Humana que no ha sido capaz de mover un dedo frente a este personaje.



pic.twitter.com/7My5VceVXU — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) March 14, 2023

“Solo ante los órganos correspondientes hablaré al respecto. No he recibido dineros del narcotráfico y ante las especulaciones que han dado en los últimos días me permito decir que no es verdad que tenga una propiedad por más de 2.500 millones de pesos. Tampoco es cierto que haya abandonado el país, nunca he estado desaparecido, he estado en mi lugar de residencia todo el tiempo. Solicito a la Fiscalía garantizar la protección de Day Vásquez”, señaló.

Más información: Panorama si el Gobierno cierra sus negociaciones con el Clan del Golfo, según un experto

De esta manera, el hijo de la familia presidencial indicó que era falso ser propietario de una casa de $2.500 millones y señaló que de ahora en adelante tan solo se comunicará con los órganos judiciales correspondientes.