Nicolás Petro y Day Vásquez: la ironía de un desamor que puso en riesgo a un Gobierno

Una de las expresiones de Day Vásquez en la posesión presidencial dejaba ver desde agosto del año pasado la fractura de la pareja que ha puesto en riesgo al Gobierno del primer presidente de izquierda en Colombia. Vásquez se enamoró de Nicolás Petro, quien no creció con su padre pues este tuvo que escapar para proteger a su familia en medio de las acciones del M-19, antes del proceso de paz que desmovilizó a esa guerrilla de las armas.

Nicolás Petro y Day Vásquez: juntos en el amor y la política

Vázquez y Petro comenzaron una carrera juntos en el amor y en la política. Pero el amor pasó de encenderse en los proyectos a ahogarse en el afán por el poder y el dinero. Parece más una historia de Dostoievski, pero es la política colombiana con el tono de una telenovela mexicana. A la vuelta de la esquina las consecuencias son un Gobierno debilitado para sacar adelanta sus proyectos de política pública, el cambio prometido a sus electores, y el liderazgo regional que en adelante será cuestionado porque el presidente necesariamente estará atravesado por una pregunta fundamental: si el narcotráfico infiltró las cuentas de su campaña o no, espejismo del mayor escándalo de corrupción en el país con el proceso 8.000 en el Gobierno Samper.

Quienes recuerdan esa época como periodistas o ciudadanos aseguran estar viviendo un deja vu. En su momento, el escándalo vino por un opositor que hizo las primeras revelaciones y luego sucedió a Samper en la oficina presidencial. Sus ministros y organizadores de la campaña se delataron a sí mismos y a la cúspide del Gobierno pero la familia del mandatario no tuvo nada que ver. Esta vez el delator del presidente es su propio hijo, un hecho que hace que los datos revelados parezcan más sólidos y la evidencia expuesta hasta ahora es demoledora.

El libro más famoso del escritor y periodista estadounidense, Daniel Goleman, un psicólogo que escribió durante años para el New York Times sobre inteligencia emocional, explica bien que una de las mayores pruebas de la razón para la inteligencia humana es escoger bien a la pareja. Ha quedado claro que ni Nicolás Petro ni Day Vásquez leyeron a Goleman; lo que no está claro es si el camión judicial que llenaron de audios y chats ante un fiscal riguroso que no ha dejado ningún boquete abierto podrá encontrar frenos.

Los centenares de audios que prueban cómo a las manos de Nicolás Petro llegaron recursos de personajes condenados en el pasado por narcotráfico como Santa Lopesierra, o investigados por crímenes graves como el Turco Hilsaca, y la revelación del hijo del presidente de que parte de esos dineros habrían llegado a la campaña de Petro padre en el Atlántico, dejan al Gobierno con una herida enorme que le quitará prestigio, solidez y capacidad de negociación con las fuerzas políticas.

Antes de que la Fiscalía empezara con la andanada de revelaciones en audiencias retransmitidas por todos los medios de comunicación del país, el Gobierno ya había perdido la Presidencia del Senado, la Comisión Primera y Tercera en manos de partidos de la oposición. Sin duda, las revelaciones de Nicolás Petro y Day Vásquez dejan al ejecutivo con menos poder de maniobra para sacar adelante proyectos estructurales como la reforma pensional, laboral y de salud que sin el escándalo tuvieron inicios difíciles.

Para el Ph.D en Ciencia Política, Mauricio Jaramillo Jassir, la legitimidad del Gobierno queda golpeada. “A pesar de que todavía no se ha establecido el grado de conciencia que tenía el presidente sobre esos dineros que supuestamente habrían entrado, queda golpeada, primero, porque uno de los principales argumentos de Petro y del Pacto Histórico en el 2014, 2018 y 2022 era la lucha contra la corrupción, y también las acusaciones contra una élite que él señalaba de corrupta; el supuesto apoyo del testaferro de Marquitos Figueroa, Ñeñe Hernández, a la campaña de Duque. Queda muy mal parado porque hay una contradicción y se ve envuelta su familia”, explicó.

Los señalamientos a Nicolás Petro y Day Vásquez

Los delitos imputados contra la expareja Vásquez-Petro (siguen siendo esposos) son lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de comunicaciones. Ambos estaban sumergidos en una recepción de recursos de actores interesados en tener algún tipo de influencia con la promesa de un próximo Gobierno.

Ambos estaban sumergidos también en la adicción a una vida de lujos incalculables, herencia de la narco cultura de los años noventa. Una vez ganadas las elecciones, Nicolás Petro también hizo uso de su apellido para solicitar acercamientos con el gabinete de su padre y en la audiencia en la que se presentaron las primeras pruebas, fue expuesto cómo a Petro hijo se le habrían prometido cupos para cargos en el Ministerio del Interior que estaba a cargo del hoy embajador de Colombia ante Francia, Alfonso Prada.

El presidente solicitó reunirse con su hijo detenido en el búnker de la Fiscalía luego de publicar un trino en el que casi que lo condenaba sin darle oportunidad. Fuentes de la defensa de Petro Burgos confirmaron que él mismo escribió un documento entregado al CTI para rechazar la visita de su padre.

Tras eso, vino el anuncio de colaboración con la Fiscalía. Vásquez sorprendió en la última audiencia sonriendo a las cámaras. Petro permitió que un par de lágrimas cayeran en su rostro dejando claro que colaboraba con la justicia por su hijo y su actual pareja, Laura Ojeda, antes amiga de Vásquez y quien, de hecho, iba a ser la beneficiaria de uno de los “cupos” en el Ministerio del Interior.

Las revelaciones de ambos, luego de un espiral de un desamor mal manejado, está dejando consecuencias catastróficas para el Gobierno que ganó las elecciones y se convirtió en esperanza de millones de ciudadanos que esperaban un cambio real hacia un Gobierno enfocado en las masas y en generar oportunidades para una mejor calidad de vida, menos pobreza y más dignidad.

La teoría de Goleman cobra validez con esta historia. Una de las pruebas más agudas de la inteligencia humana es escoger bien a la pareja. Mientras tanto, Vásquez y Petro buscan un principio de oportunidad para garantizar su libertad. Para eso deben contar todo. El presidente ya contrató a un abogado defensor y la pregunta que orbita en todas las esquinas del país, es qué tan malherido queda el Gobierno.