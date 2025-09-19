CANAL RCN
Colombia Video

Niña de 11 años murió por una bala perdida, en medio de aparente ajuste de cuentas en Baranoa

Los hechos se registraron en el sector la primavera, donde se desató una balacera en la que también resultaron heridos dos hombres.

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
01:35 p. m.
Hay conmoción en el país por dos recientes casos en Atlántico y Antioquia, en donde menores de 11 y 8 años resultaron heridos por balas perdidas.

En Atlántico, una niña de 11 años murió luego de ser impactada en una pierna por un proyectil mientras estaba en su casa.

RELACIONADO

Los hechos sucedieron en Baranoa, centro del departamento. Al parecer, la menor estaba en la sala de su casa jugando videojuegos, cuando inició una balacera.

Desafortunadamente, uno de los disparos alcanzó a la menor, que fue llevada de inmediato al hospital de la localidad.

Investigan posible ajuste de cuentas de ‘gota a gota’.

Los vecinos aseguran que fueron momentos de pánico, todo el mundo se tiró al suelo ante la confusión de lo que estaba pasando.

“Tiraban tiros a diestra y siniestra”, contó uno de los habitantes del sector.

RELACIONADO

La pequeña, que se encontraba en su casa jugando, fue impactada en una de sus piernas.

Al parecer, el ataque iba contra dos hombres que resultaron heridos, y las autoridades investigan un posible ajuste de cuentas entre grupos ilegales de ‘gota a gota’.

¿Qué se sabe de los responsables del crimen?

Según la Policía del Atlántico, los señalados de disparar eran cuatro hombres que se movilizaban en un moto-carro, y que arremetieron en contra de dos hombres que caminaban por la calle luego de cerrar un local comercial.

RELACIONADO

Las autoridades ofrecen hasta $20 millones de recompensa por información que permita dar con el paradero de los responsables del crimen.

