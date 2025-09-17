CANAL RCN
Por lluvias en Barranquilla y municipios del Atlántico, estudiantes se habrían quedado sin techo en su colegio

La Secretaría de Educación departamental tuvo que revisar las instalaciones.

septiembre 17 de 2025
01:09 p. m.
En las últimas horas se registró un vendaval que causó pánico al sur de Barranquilla y otros municipios del Atlántico, como Manatí, en el que un colegio al que asisten 800 estudiantes se habría quedado sin techo.

Se trata del colegio San Luis Beltrán, en donde, también, las gradas del coliseo colapsaron debido a que la estructura, que era utilizada por a diario por los estudiantes, se encontraba gravemente deteriorada.

“Un recorrido por la institución nos permitió identificar el uso de las aulas, revisar las cubiertas, un muero de cerramiento que, indiscutiblemente, debe ser revisado a detalle”, explicó Maribel Castro, secretaria de Educación del Atlántico.

Y es que, los estudiantes se encuentran en riesgo por el deterioro de algunas zonas de la institución educativa, aunque no fueron los únicos afectados por las condiciones climáticas de las últimas horas.

Otras afectaciones se registraron en el departamento:

También, en el municipio de Malambo, en la institución educativas San Juan XXIII se registraron daños en la infraestructura y emergencias por la caída de árboles, redes inalámbricas y laminas del techo.

Además, en el municipio de Santo Tomás se registraron daños en viviendas del sector rural y en el municipio de Sabanagrande, en el sector del puerto.

De acuerdo con el mayor Armando Rodríguez de la Defensa Civil colombiana, de momento, “se encuentra atendiendo diferentes emergencias, especialmente en los municipios de Galapa, Malambo y Soledad”.

¿Qué clima le espera a Barranquilla tras los desastres del martes?

Tras la cadena de emergencias registradas la tarde y noche del martes 16 de septiembre en Barranquilla y sus municipios aledaños, no parece escampar en la capital del Atlántico.

El pronóstico del clima sugiere que, en las próximas horas, la ciudad se enfrentará a una probabilidad del 75% en precipitaciones y del 97% a 98% en nubosidad a lo largo del día.

