Capturan a red señalada de explotar a niños indígenas con fines de mendicidad en Antioquia

Una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación permitió revelar la existencia de una red dedicada a la explotación infantil en Medellín, Antioquia.

Según el ente acusador, el grupo se dedicaba a instrumentalizar a menores indígenas para obligarlos a ejercer la mendicidad en parques y espacios públicos de la ciudad.

Como resultado de las pesquisas, siete personas fueron presentadas ante un juez penal de Control de Garantías, donde se les imputaron los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores con fines de mendicidad. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Entre los implicados se encuentra Ana Lucía López Sánchez, junto a seis ciudadanos de nacionalidad venezolana: Milagros del Valle Siria, Wilfredy Johan Godoy Villamizar, Nahomi Karlais López Goyo, Yosmairi Coromoto Barrios, Ángela del Valle Valera Graterón y Yajaira Alejandra Hernández Correa.

Red criminal instrumentalizaba a niños Embera Katío

La Fiscalía continúa con las labores investigativas para esclarecer el alcance de esta red y garantizar la protección de los derechos de los menores afectados.

“De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal especializado de la Seccional Medellín, con apoyo de la Policía Nacional, esta red habría utilizado a menores de edad de la etnia Embera Katío, que no superaban los cinco años, para abordar a turistas nacionales y extranjeros, y pedirles elementos de primera necesidad como leche, medicamentos y pañales”, señaló la Fiscalía.

De acuerdo con el reporte del organismo judicial, los productos obtenidos a través de la red de explotación infantil eran posteriormente revendidos en droguerías y diversos establecimientos comerciales situados en las zonas aledañas al Parque Lleras y Provenza, en el exclusivo sector de El Poblado, Medellín.

Red de explotación infantil habría generado más de $2.000 millones al año

Las autoridades estiman que esta estructura ilegal lograba recaudar hasta 180 millones de pesos mensuales, cifra que incluía tanto las ganancias por la venta de los artículos como el dinero en efectivo recolectado por menores indígenas obligados a mendigar en espacios públicos.

Durante el desarrollo de la investigación, y con el respaldo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Alcaldía de Medellín y Migración Colombia, se logró el restablecimiento de derechos de más de 900 menores de edad que habrían sido víctimas de explotación en los últimos dos años.

Como parte de las acciones judiciales, tres farmacias presuntamente implicadas en el esquema ilegal fueron cerradas y selladas por las autoridades, al ser señaladas como puntos de comercialización dentro de la red que instrumentalizaba a niños indígenas.

Las actividades ilícitas desarrolladas por la red de explotación infantil habrían generado ingresos anuales superiores a los 2.000 millones de pesos, producto de la comercialización de productos y la instrumentalización de menores en prácticas de mendicidad.

Tras la audiencia de imputación, el juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los ciudadanos extranjeros vinculados al caso. En cuanto a Ana Lucía López Sánchez, se dispuso su reclusión domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.