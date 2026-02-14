Resultados de la Lotería de Boyacá del 14 de febrero de 2026: conoce el premio mayor

Este sábado 14 de febrero de 2026 millas de colombianos siguieron con expectativa el sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos más tradicionales y esperados del país.

A continuación te contamos los números oficiales y el monto del premio mayor que marcó este sábado.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 14 de febrero de 2026

En el sorteo realizado este 14 de febrero, el número ganador del premio mayor fue: 4015 de la serie 164.

Esta combinación le entregó al portador de ese cartón la posibilidad de reclamar el monto principal que otorga la Lotería de Boyacá, un premio que normalmente cambia la vida de quien lo obtiene.

Además del premio mayor (15 mil millones de pesos), también se verifican los premios secundarios y reintegros que suelen beneficiar a quienes acertaron combinados parciales o números adicionales.

Las autoridades y organizadores del sorteo recomiendan verificar los resultados únicamente en los canales oficiales, así como hacer el reclamo respectivo en los tiempos y lugares dispuestos para tal fin. Esto ayuda a evitar confusiones o fraudes derivados de resultados no validados.

Premio mayor y cómo reclamar en Boyacá

El premio mayor de la Lotería de Boyacá para este sorteo quedó en 15 mil millones de pesos, cifra que representa una suma importante para el ganador o ganadora.

Para reclamar este monto, el poseedor del boleto ganador debe cumplir con los requisitos y presentar el cartón original en el punto de pago autorizado. Es crucial guardar el billete en buen estado y acercarse a las oficinas o entidades designadas para reclamar el premio.

Los plazos para reclamar el premio generalmente son establecidos por la lotería, por lo que se recomienda hacerlo lo antes posible. De igual manera, se recuerda jugar con responsabilidad y verificar siempre los resultados oficiales.