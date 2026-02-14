¿Qué tan grave es la lesión de Falcao García? Técnico de Millonarios entregó primer parte

Millonarios volvió al triunfo tras vencer 2-1 a Llaneros FC en la fecha 6 de la Liga BetPlay 2026-I. Con goles de Rodrigo Contreras y Leo Castro, el equipo embajador sumó tres puntos clave y se acercó al grupo de los ocho.

Sin embargo, la alegría no fue completa. En medio del partido, los dos delanteros titulares encendieron las alarmas, pues Contreras y Falcao García tuvieron que abandonar el campo en camilla, dejando una sensación de preocupación entre los hinchas.

La imagen del ‘Tigre’ saliendo del terreno de juego, tocándose el posterior, fue uno de los momentos más tensos de la noche en El Campín.

El primer parte médico que dio Fabián Bustos

Tras el compromiso, el técnico Fabián Bustos habló en rueda de prensa y entregó un primer diagnóstico de ambos jugadores, dejando claro que el caso de Falcao genera un poco más de cuidado.

“Por suerte lo de Contreras y Radamel venían con una carguita… jugamos muy seguido, veníamos con una carga. En el partido anterior le comenté que Rodrigo estaba ahí, por eso tenemos que cuidarlo. Por suerte lo de Rodrigo es como una fatiga y lo sacamos por precaución y lo de Rada (Falcao) sí es un poquito más”.

Las palabras del entrenador dejaron tranquilidad parcial, pues lo de Contreras sería solo una fatiga muscular, mientras que lo de Falcao requiere mayor evaluación médica.

Millonarios cruza los dedos por su goleador

Aunque todavía no hay un parte oficial con tiempos de incapacidad, desde el entorno del club se espera que en las próximas horas se le realicen exámenes al delantero samario para determinar la gravedad exacta de la molestia.

Para Millonarios, la posible ausencia de Falcao sería un golpe duro, justo cuando el equipo empieza a levantar cabeza en la Liga y el tigre se estaba ganando la titularidad.