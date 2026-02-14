CANAL RCN
Deportes

¿Qué tan grave es la lesión de Falcao García? Técnico de Millonarios entregó primer parte

Millonarios venció a Llaneros, pero Falcao García salió lesionado. El técnico Fabián Bustos dio el primer parte médico y explicó por qué la molestia del ‘Tigre’ genera más preocupación.

Falcao García, lesión
Foto: Millonarios

Noticias RCN

febrero 14 de 2026
09:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Millonarios volvió al triunfo tras vencer 2-1 a Llaneros FC en la fecha 6 de la Liga BetPlay 2026-I. Con goles de Rodrigo Contreras y Leo Castro, el equipo embajador sumó tres puntos clave y se acercó al grupo de los ocho.

Preocupación en Millonarios: Rodrigo Contreras y Falcao García salieron en camilla ante Llaneros
RELACIONADO

Preocupación en Millonarios: Rodrigo Contreras y Falcao García salieron en camilla ante Llaneros

Sin embargo, la alegría no fue completa. En medio del partido, los dos delanteros titulares encendieron las alarmas, pues Contreras y Falcao García tuvieron que abandonar el campo en camilla, dejando una sensación de preocupación entre los hinchas.

La imagen del ‘Tigre’ saliendo del terreno de juego, tocándose el posterior, fue uno de los momentos más tensos de la noche en El Campín.

El primer parte médico que dio Fabián Bustos

Tras el compromiso, el técnico Fabián Bustos habló en rueda de prensa y entregó un primer diagnóstico de ambos jugadores, dejando claro que el caso de Falcao genera un poco más de cuidado.

Los millonarios contratos de la madre y el hermano de la ministra de Cultura con el Estado: esto respondió
RELACIONADO

Los millonarios contratos de la madre y el hermano de la ministra de Cultura con el Estado: esto respondió

“Por suerte lo de Contreras y Radamel venían con una carguita… jugamos muy seguido, veníamos con una carga. En el partido anterior le comenté que Rodrigo estaba ahí, por eso tenemos que cuidarlo. Por suerte lo de Rodrigo es como una fatiga y lo sacamos por precaución y lo de Rada (Falcao) sí es un poquito más”.

Las palabras del entrenador dejaron tranquilidad parcial, pues lo de Contreras sería solo una fatiga muscular, mientras que lo de Falcao requiere mayor evaluación médica.

Millonarios cruza los dedos por su goleador

Aunque todavía no hay un parte oficial con tiempos de incapacidad, desde el entorno del club se espera que en las próximas horas se le realicen exámenes al delantero samario para determinar la gravedad exacta de la molestia.

Así celebró Falcao sus 40 años en Millonarios: risas, canciones y charla con Willington Ortiz
RELACIONADO

Así celebró Falcao sus 40 años en Millonarios: risas, canciones y charla con Willington Ortiz

Para Millonarios, la posible ausencia de Falcao sería un golpe duro, justo cuando el equipo empieza a levantar cabeza en la Liga y el tigre se estaba ganando la titularidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

James Rodríguez

Impacto directo: James Rodríguez llegó a Minnesota y así se dispararon sus seguidores

Millonarios

Preocupación en Millonarios: Rodrigo Contreras y Falcao García salieron en camilla ante Llaneros

Independiente Santa Fe

Hugo Rodallega le habló de frente a los hinchas de Santa Fe: "Todo lo quieren volver polémica"

Otras Noticias

Artistas

Blessd rompe el silencio tras acusaciones de infidelidad mientras espera a su primer hijo

Blessd rompió el silencio tras acusaciones de infidelidad luego de la filtración de supuestos chats. El cantante habló de su relación y aseguró que su hogar está bien.

Cali

Megaoperativo en Cali destapó red dedicada a instrumentalizar menores para vender estupefacientes

Delincuencia, extorsión, terrorismo, economías ilegales y la instrumentalización de menores. Estos fueron algunos de los hallazgos en la zona.

Nequi

Ojo usuarios de Nequi y DaviPlata: hay nuevos topes para 2026 y así se cobrará el 4x1000

Venezuela

Destapan la crudeza con la que el régimen torturaba a los presos políticos: “Vampiros, asfixia, heces y sangre”

Tecnología

Niños colombianos pasan más de 9 horas diarias frente a pantallas, expertos alertan por consecuencias en su desarrollo