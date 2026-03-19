Confirman nueva captura en el caso de los dos policías de tránsito asesinados en Girardot

La Policía Nacional confirmó la captura del último presunto responsable del asesinato de dos uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte en Girardot, cerrando así el cerco contra los implicados en este crimen que conmocionó al país.

Con esta detención, las autoridades aseguran que todos los señalados por el doble homicidio ya fueron ubicados y puestos a disposición de la justicia.

El caso se remonta al ataque armado ocurrido en la noche del 15 de marzo el sector del peaje de San Lorenzo, donde la subintendente Diana Carolina García y el patrullero Jeison Alberto Daza fueron asesinados mientras realizaban labores de control.

Según el relato de testigos, uno de los agresores atacó por la espalda a la subintendente García, mientras su compañero realizaba la inspección del vehículo. El patrullero intentó auxiliarla, pero fue agredido por otro de los ocupantes. En medio del forcejeo, los atacantes habrían desarmado a los policías y utilizado sus armas de dotación para perpetrar el crimen, efectuando múltiples disparos.

Captura del prófugo cierra el caso operativo

De acuerdo con información oficial, el último sospechoso que permanecía prófugo fue capturado en una zona rural de Cundinamarca tras un operativo sostenido de búsqueda. Previamente, las autoridades habían confirmado la captura de tres personas.

Las autoridades también confirmaron que durante el procedimiento fue restablecido un menor de edad que se encontraba dentro del vehículo, quien quedó bajo protección institucional.

La operación que permitió estas capturas incluyó el despliegue de más de 400 uniformados, así como capacidades tecnológicas como drones, sobrevuelos de helicópteros y acciones coordinadas de inteligencia e investigación criminal. Este despliegue fue clave para ubicar y capturar a todos los presuntos implicados.