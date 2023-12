Intentan rescatar cuerpo del niño de cuatro años que murió al caer en alcantarilla de Bogotá

En horas de la tarde de este lunes 4 de diciembre se reportó la caída de un menor en una alcantarilla en el barrio Jazmín de la localidad de Kennedy. La comunidad denunció que se trata de una estructura descubierta por una obra que el acueducto adelanta en el lugar donde se presentó el accidente.

Tras reportarse el incidente, el cuerpo de Bomberos hizo presencia en el lugar para atender la emergencia. Al parecer, fueron atacados a piedra por parte de los vecinos que aseguraban no habían hecho lo propio para rescatar al menor.

Posteriormente, se procedió a la inspección y verificación de los hechos reportados, confirmándose que el menor cayó en la profundidad de la estructura y que desafortunadamente fue arrastrado por el agua.

Horas más tarde, la Policía de Kennedy informó que se están adelantando las labores pertinentes para la recuperación del cuerpo del niño.

Niño murió al caer en un alcantarilla en Bogotá

De acuerdo con las versiones aportadas por los vecinos del barrio Jazmín, el niño habría resbalado y caído accidentalmente en la alcantarilla destapada, cuando intentaba recoger un juguete que había visto al lado del socavón.

El trágico hecho se presentó sobre las 12:30 p.m. en el centro de reciclaje del barrio Jazmín. El menor iba pasando por el lugar con su abuela y otros niños cuando ocurrió el lamentable accidente.

"Íbamos pasando y el niño vio una máscara y me dijo 'mire abuelita', y yo le dije, no, no la alce. Yo me agaché a amarrarle el zapato a la niña cuando me gritó: 'el niño se cayó en ese hueco'", indicó Liliana Heredia, abuela del menor:

La mujer relató que pensó que se trataba de un hueco pequeño, pero al acercarse se dio cuenta que era tubo grande, en el que cabía perfectamente el niño.

Un muchacho se metió, pero ya al niño se lo había llevado el agua.

Adelantan la búsqueda del cuerpo del menor

Las autoridades buscan precisar la información que hasta el momento ha sido aportada por la ciudadanía que denuncia un posible hecho de negligencia en la obra que se estaría construyendo en el lugar donde cayó el niño.

Aunque la versión que se maneja indica que el niño resbaló y cayo, aparentemente, de manera accidental, denuncian que no hubo el apoyo oportuno por parte del Distrito.

La comunidad intentó ayudar a al menor, pero al entrar a la alcantarilla ya no había rastros del niño. Los vecinos del sector intentar tapar el hueco con los escombros que yacen en el lugar.