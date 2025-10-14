CANAL RCN
El estado de salud de los dos activistas venezolanos víctimas de atentado sicarial en Bogotá

Luis Alejandro Peche y Yendri Velásquez fueron atacados a disparos el 13 de octubre cuando salían de su residencia.

octubre 14 de 2025
06:10 p. m.
Avanza la investigación para encontrar a los responsables del ataque armado contra dos activistas venezolanos en el norte de Bogotá.

Los refugiados venezolanos identificados como Luis Alejandro Peche y Yendri Velásquez fueron blanco de un ataque armado durante el fin de semana cuando salían de su vivienda a tomar un transporte público.

La información que han entregado las autoridades hasta el momento es que continúan en la búsqueda de tres hombres que serían los responsables del ataque sicarial contra los activistas venezolanos.

Las víctimas son un consultor político y un defensor de derechos humanos que huyeron de Venezuela hace varios meses.

¿Qué se sabe del ataque a dos activistas venezolanos en el norte de Bogotá?
Lo que se sabe del estado de salud de los activistas venezolanos

Los criminales se movilizaban en un vehículo gris que fue incautado por la Policía a través de un plan candado.

Los dos jóvenes se están recuperando de la clínica Reina Sofía. Uno de ellos está en la Unidad de Cuidados Intensivos. El otro también se recupera allí en una de las habitaciones de la clínica.

Ambos requieren cirugías por los impactos de bala que los alcanzaron, pero están estables y conscientes. La Plataforma Unitaria Democrática confirmó lo ocurrido:

Ambos fueron atacados por dos sujetos cuando salían de su residencia ubicada al norte de la ciudad de Bogotá. Las víctimas recibieron múltiples impactos de bala.

Los activistas venezolanos habían huido hace meses del régimen de Maduro

Luis Peche y Yendri Velázquez se encuentran en Colombia desde hace varios meses, luego de verse obligados a salir de Venezuela como consecuencia de la persecución política.

Ambos desarrollan labores de análisis político y defensa de los derechos humanos, y gestionan su proceso de protección ante las autoridades colombianas.

La opositora venezolana y ganadora del Nobel de Paz, María Corina Machado, denunció el atentado contra los activistas "perseguidos por la dictadura de Nicolás Maduro".

Le pedimos a las autoridades colombianas y al gobierno del presidente Gustavo Petro una investigación exhaustiva, transparente y urgente que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia.

