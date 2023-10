Niño de seis años murió tras recibir golpiza por otros menores

Lo que ocurrió en Yumbo, Valle del Cauca, es muy grave. Un niño de tan solo seis años murió por una golpiza que recibió cuando, al parecer, jugaba con otros menores en su barrio.

La madre del pequeño, en diálogo con Noticias RCN, aseguró que su hijo identificó a otro menor de la misma edad, quien lo atacó con un palo.

Mary Molares es madre del menor fallecido y quien jamás pensó que una tarde tranquila, sería la última vez que Juan David, la recibiría con las flores que le regalaba al llegar de su trabajo.

Su hijo, de solo seis años, fue víctima de una golpiza, al parecer, a manos de otros dos menores en el barrio donde viven. Así se lo contó el pequeño a su mamá, cuando lo encontró con hematomas en sus brazos y en la cabeza.

“Yo, pues, le hice unos remedios, unas cositas, le di leche, una pastilla, pero nunca creí que mi niño se iba a agravar por eso. Ya el miércoles, en la madrugada, empezó a vomitar, a salirle un líquido verde por la nariz y sangre por la boca”, señaló la mujer.

Madre de menor pide justicia por muerte de su hijo

Cuando se percató de la tormentosa escena, la madre cabeza de hogar, de inmediato, llevó a su hijo hasta el hospital de Yumbo, pero fue remitido a Cali, donde fue operado de urgencia.

“Pero unos días después, el neurólogo me le detectó muerte cerebral, me dijo que ya no se podía hacer nada. Mi niño se fue muriendo lentamente. Yo voy a seguir molestando hasta que hagan justicia por mi niño porque, la verdad, lo que le pasó a él no es justo. Un niño de apenas seis añitos”, agregó.

Tras conocer el caso, las autoridades adelantaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar esta situación que mantiene en el dolor de Mary y sus otros dos hijos de cinco y 15 años.