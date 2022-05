Menor resultó herido de bala en medio del conflicto en Antioquia

Sobre las 2 de la mañana de este lunes, 9 de mayo, un grupo de personas llegó al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), ubicado en la vereda Carrizal, del municipio de Remedios, Antioquia, con un menor de edad en brazos, quien estaba herido por un impacto de bala a nivel de la espalda.

Según relataron sus familiares, el menor se encontraba descansando en su vivienda en el sector Panamá 9, que limita con los municipios de Segovia, Antioquia, y Santa Rosa del Sur, Bolívar, cuando se empezaron a escuchar disparos en la zona, los cuales, minutos después, causaron el grito del niño; al percatarse de la situación, la familia se dio cuenta que el menor había recibido un impacto de bala.

Ejército salvó la vida del menor

Ante el llamado de ayuda por parte de los familiares del niño, los uniformados reaccionaron rápidamente y le brindaron los primeros auxilios al menor, quien se encontraba en delicado estado de salud. Tras estabilizarlo, miembros del Ejército, en trabajo conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana, realizaron la evacuación de manera prioritaria con el fin de que el niño de once años recibiera atención médica en un centro hospitalario de mayor complejidad.

La madre del niño mencionó que en el lugar donde viven no hay ningún centro médico, solo una farmacia y un enfermero, quien en esos momentos no se encontraba de servicio para atender al menor, y de no haber sido por la pronta ayuda de los soldados su hijo hubiera fallecido.