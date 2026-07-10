Más de 5.000 damnificados por inundaciones en los siete municipios de Arauca: esto dijo el gobernador

Las fuertes lluvias que afectan varias regiones del país tienen en Arauca uno de sus puntos más críticos.

El departamento enfrenta una emergencia de gran magnitud que deja un reporte preliminar de alrededor de 5.000 familias damnificadas.

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Las inundaciones han provocado el colapso de puentes, el cierre de importantes corredores viales y dificultades para la comunicación con el resto del territorio nacional.

La situación impacta a los siete municipios del departamento y afecta de una u otra manera a los cerca de 300.000 habitantes de Arauca, según explicó el gobernador Renson Martínez, quien aseguró que las consecuencias de las precipitaciones han sobrepasado la capacidad de respuesta de las administraciones municipales y departamentales.

Más de 5.000 familias afectadas y un departamento en emergencia

El balance inicial entregado por las autoridades evidencia la magnitud de la crisis. Aunque el reporte oficial habla de aproximadamente 5.000 familias damnificadas, el impacto se extiende a toda la población debido a las afectaciones en la infraestructura vial y en la movilidad del departamento.

Uno de los municipios más golpeados es Arauquita. El gobernador señaló que el desbordamiento del río Arauca inundó amplias zonas urbanas, dejando a más de 3.000 familias bajo el agua.

Esta situación obligó a las autoridades a activar los protocolos de atención inmediata para responder a las necesidades de los habitantes mientras disminuyen los niveles del afluente.

El gobernador explicó que la emergencia exige una respuesta coordinada entre las administraciones locales y el Gobierno Nacional, debido a que las afectaciones superan los recursos disponibles en el departamento.

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Puentes colapsados dejan incomunicado a Arauca

Uno de los principales problemas derivados de las lluvias corresponde al deterioro de la red vial. Las crecientes y las inundaciones ocasionaron daños en varios puentes y carreteras estratégicas para la conectividad del departamento.

Entre los corredores afectados se encuentra la vía que comunica a Saravena con Pamplona, la cual permanece completamente colapsada. También presentan graves daños la carretera entre Tame y Socha, que conecta con Bogotá, así como la vía entre Tame y Alto Casanare.

El deterioro de estas rutas limita el tránsito hacia el interior del país y dificulta el ingreso de ayudas, el transporte de mercancías y la movilidad de los habitantes, convirtiendo la conectividad en uno de los principales desafíos durante la emergencia.

Ante este panorama, la Gobernación solicitó la intervención del Gobierno Nacional, especialmente del Instituto Nacional de Vías (Invías) y del Ministerio de Transporte, para ejecutar acciones que permitan recuperar los corredores afectados.

Las autoridades departamentales informaron que ya existe comunicación con Invías para diseñar un plan de contingencia que permita habilitar pasos provisionales mientras se estructuran las soluciones definitivas para reparar la infraestructura dañada.