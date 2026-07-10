Fiscalía radica escrito de acusación ante la Corte Suprema contra el general (r) Eduardo Zapateiro por presunto acoso sexual

Una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el general (r) Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, excomandante del Ejército Nacional, como presunto autor del delito de acoso sexual en concurso homogéneo sucesivo.

Los hechos investigados se relacionan con conductas reiteradas de hostigamiento con fines sexuales no consentidos, presuntamente ejercidas contra dos mujeres militares entre 2019 y 2022, cuando se encontraban en condiciones de subordinación dentro de la estructura castrense.

Conductas bajo investigación

El 8 de mayo de este año, Zapateiro enfrentó una audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde la Fiscalía le imputó cargos por acoso sexual contra dos oficiales del Ejército.

Según el ente acusador, el general (r) habría condicionado ascensos y mejoras en los rangos de las víctimas a la aceptación de favores sexuales.

Proceso en la Corte Suprema

Durante la diligencia judicial, Zapateiro no aceptó los cargos imputados. Tras esa audiencia, el caso quedó a la espera de la instancia en la Corte Suprema de Justicia, que ahora deberá definir la continuidad del proceso penal contra el excomandante del Ejército.